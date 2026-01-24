Los familiares dijeron que el hombre asesinado por la agencia federal de migración de Estados Unidos en Minneapolis el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra la inmigración en su ciudad.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de EU y participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good el 7 de enero a manos de un agente de Inmigración y Aduanas.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Pensaba que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Se preocupaba por esa gente y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas”.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo unas cuantas multas de tráfico.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Colorado, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

Good: una poeta y madre

Good era una ciudadana estadounidense de 37 años que murió tras recibir los disparos de un agente del ICE y a quien la administración de Donald Trump acusa de "terrorismo interno".

El gobierno de Trump ha defendido repetidamente al agente de inmigración que disparó contra Good, diciendo que actuó en defensa propia. Pero esa explicación ha sido ampliamente criticada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros, basándose en videos de la confrontación.

Ella se describía a sí misma en las redes sociales como una “poeta y escritora, esposa y madre” de Colorado.

En un video publicado desde la escena en redes sociales, se ve a una mujer que describe a Good como su esposa sentada cerca del vehículo, llorando. Dice que la pareja había llegado recientemente a Minnesota y que tienen un hijo de seis años.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, dijo su madre, Donna Granger. “Era sumamente compasiva. Cuidó de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”.

"Qué tontería", dijo Granger sobre la muerte de su hija. "Probablemente estaba aterrorizada".

