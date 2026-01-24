Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

INAH activa protocolos tras incendio de la Catedral de Puebla

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Varios senadores de Estados Unidos dijeron el sábado que votarían contra un proyecto de ley de presupuesto la próxima semana después de que agentes federales mataran a un segundo estadounidense en , lo que aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno.

La financiación del Estado federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expira el 31 de enero.

La muerte de Alex Pretti, un enfermero de Minneapolis de 37 años, se produce apenas tres semanas después de que otra residente de Minnesota, Renee Good, fuera abatida a tiros por un agente federal.

Lee también

Miles de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido desplegados en Minneapolis, gobernada por los demócratas, para adelantar las masivas redadas antiinmigración ordenadas por la administración de Donald Trump.

Manifestantes corean consignas y golpean botes de basura tras una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto: AP/Adam Gray)
Manifestantes corean consignas y golpean botes de basura tras una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, el sábado 24 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto: AP/Adam Gray)

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la financiación hasta septiembre, pero aún necesita aprobación del Senado y la situación en Minneapolis trastocó el escenario político.

El Partido Republicano del presidente Trump controla por estrecho margen la Cámara alta de 100 miembros, pero no cuenta con suficientes integrantes para aprobar los proyectos de gasto sin el apoyo demócrata.

Lee también

"No apoyaré el actual proyecto de financiación del (Departamento) de Seguridad Nacional", dijo el sábado en un comunicado la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, una de las posibles legisladoras que respaldaría el proyecto.

El senador demócrata Mark Warner, de Virginia, dijo en una publicación en X en reacción a la muerte de Pretti el sábado que no puede dar su voto para "financiar al DHS".

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, en el que cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos salvo los considerados esenciales, terminó el pasado noviembre tras 43 días.

