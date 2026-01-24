Más Información

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

Nicole Pardo Molina "La Nicholette", ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa; agradece apoyo ciudadano

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes de señas en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Los familiares de la víctima mortal del tiroteo en dicen que el hombre asesinado por un oficial federal el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad, reportan medios.

Los registros muestran que Pretti asistió a la Universidad de Minnesota. Además, los registros estatales muestran que en 2021 se le emitió una licencia para ser enfermero registrado, que permanece activa hasta marzo de 2026.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos a principios de este mes.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Sentía que protestar era una forma de expresar su preocupación por los demás”.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo un par de multas de tráfico.

Previamente, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró que el hombre baleado era un hombre blanco de 37 años cuyo historial sólo incluía algunas multas de estacionamiento.

O'Hara dijo que el hombre era un "propietario legal de armas" con un permiso.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Wisconsin, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

