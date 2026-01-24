Los familiares de la víctima mortal del tiroteo en Minneapolis dicen que el hombre asesinado por un oficial federal el sábado era un enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad, reportan medios.

Los registros muestran que Pretti asistió a la Universidad de Minnesota. Además, los registros estatales muestran que en 2021 se le emitió una licencia para ser enfermero registrado, que permanece activa hasta marzo de 2026.

Lee también Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos a principios de este mes.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más”, dijo Michael Pretti, el padre de Alex. “Sentía que protestar era una forma de expresar su preocupación por los demás”.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo un par de multas de tráfico.

Lee también Protestan en Minneapolis tras nuevo tiroteo fatal; jefe de la Patrulla Fronteriza dice que hay "200 alborotadores"

Previamente, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, declaró que el hombre baleado era un hombre blanco de 37 años cuyo historial sólo incluía algunas multas de estacionamiento.

O'Hara dijo que el hombre era un "propietario legal de armas" con un permiso.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, que viven en Wisconsin, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc