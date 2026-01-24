Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

INAH activa protocolos tras incendio de la Catedral de Puebla

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Las autoridades federales estadounidenses declararon que a un agente le arrancaron un dedo y el sospechoso está bajo custodia. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que "a un agente le arrancaron un dedo".

"Cientos de manifestantes se presentaron en el lugar, comenzaron a obstruir y a agredir a los agentes del orden", declaró Noem en una conferencia de prensa. "Vimos cómo les lanzaban objetos, incluyendo hielo y otros, y comenzó una agresión desenfrenada, e incluso a un agente del HSI le arrancaron un dedo de un mordisco".

Agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pierde dedo en manifestación en Minnesota (24/01/26). Foto: @TriciaOhio
La acusación de Noem surge después de que la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, escribiera en X que un "alborotador" en Minneapolis "atacó a nuestro agente del orden público y uno de ellos le arrancó el dedo de un mordisco a nuestro agente de HSI".

McLaughlin agregó en su publicación en X que el oficial "perderá su dedo". La publicación incluía imágenes gráficas de lo que parece ser la punta de un dedo, que supuestamente fue "mordido".

Agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pierde dedo en manifestación en Minnesota (24/01/26). Foto: @TriciaOhio
La persona que presuntamente le “arrancó el dedo de un mordisco” a un oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional en Minneapolis esta mañana ha sido arrestada, dijo la Fiscal General Pam Bondi en X.

Dijo que ordenó a los fiscales federales presentar cargos contra el sospechoso.

Oficiales federales dispararon y mataron hoy a un hombre de 37 años en Minneapolis . Esta es la segunda persona que los oficiales federales matan en la ciudad en menos de tres semanas.

Agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pierde dedo en manifestación en Minnesota (24/01/26). Foto: @TriciaOhio
