Las autoridades federales estadounidenses declararon que a un agente le arrancaron un dedo y el sospechoso está bajo custodia. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que "a un agente le arrancaron un dedo".

"Cientos de manifestantes se presentaron en el lugar, comenzaron a obstruir y a agredir a los agentes del orden", declaró Noem en una conferencia de prensa. "Vimos cómo les lanzaban objetos, incluyendo hielo y otros, y comenzó una agresión desenfrenada, e incluso a un agente del HSI le arrancaron un dedo de un mordisco".

Agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pierde dedo en manifestación en Minnesota (24/01/26). Foto: @TriciaOhio

La acusación de Noem surge después de que la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, escribiera en X que un "alborotador" en Minneapolis "atacó a nuestro agente del orden público y uno de ellos le arrancó el dedo de un mordisco a nuestro agente de HSI".

McLaughlin agregó en su publicación en X que el oficial "perderá su dedo". La publicación incluía imágenes gráficas de lo que parece ser la punta de un dedo, que supuestamente fue "mordido".

La persona que presuntamente le “arrancó el dedo de un mordisco” a un oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional en Minneapolis esta mañana ha sido arrestada, dijo la Fiscal General Pam Bondi en X.

Dijo que ordenó a los fiscales federales presentar cargos contra el sospechoso.

Oficiales federales dispararon y mataron hoy a un hombre de 37 años en Minneapolis . Esta es la segunda persona que los oficiales federales matan en la ciudad en menos de tres semanas.

