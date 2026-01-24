Tras comparecer vía remota por varias horas, un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Botox", por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En las próximas horas será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para desde ahí continuar con su proceso penal.

En breve más información...

