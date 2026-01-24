Desde esta tarde, César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, presunto líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, comparece ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, informaron fuentes judiciales.

Durante la audiencia inicial, realizada vía remota debido a que el michoacano permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el presunto cabecilla criminal admitió dedicarse a la extorsión de productores de limón en la región de la Tierra Caliente de Michoacán. La diligencia continúa en el Centro de Justicia Penal Federal, donde el juez analiza la legalidad de la detención y la situación jurídica del imputado.

La captura de El Bótox se realizó en la comunidad de Santa Ana Amatlán, como resultado de un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Foto: Especial

El presunto líder criminal cumplió su segundo día en calidad de detenido en la FEMDO, luego de que elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán lo capturaron en un domicilio de la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán.

Según información oficial, “El Botox” cuenta con siete órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado. Tras su captura, fuerzas federales intensificaron operativos en la comunidad de Cenobio Moreno, identificada como el principal bastión de “Los Blancos de Troya”, uno de los grupos señalados como generadores de violencia en la región.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal, aseguró 19 inmuebles durante cateos realizados en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán. Como resultado, se decomisaron dosis de sustancia granulada con características de metanfetamina, hierba seca similar a la marihuana, cartuchos calibre 7.62 y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Asimismo, fuerzas federales y estatales inhabilitaron una antena ilícita de internet y radiocomunicación, presuntamente utilizada por el grupo criminal para enlaces de comunicación, apoyo logístico y halconeo. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el aseguramiento se realizó tras labores de inteligencia y el dispositivo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

