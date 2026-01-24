Más Información

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Sheinbaum marca límites ante amenazas de Trump sobre acciones contra el narco; "México negocia con EU, pero no se subordina"

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Estoy muy feliz de estar en Costa Rica”, dice Loretta Ortiz tras viajar en primera clase; participará en seminario sobre derechos

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes de señas en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

México y convocaron a la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en Washington, que "recalcó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera", indicó el Departamento de Estado.

Agregó que "representantes de seis agencias del gobierno de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos convocaron la tercera reunión del SIG en Washington, DC, el 23 de enero para impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en ".

"Previo a importantes eventos deportivos, Estados Unidos y México acordaron dos iniciativas clave y cómo avanzar en su implementación para combatir los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) ilícitos", añadió el Departamento.

Agregó que "Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral".

