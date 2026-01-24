México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y Estados Unidos convocaron a la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en Washington, que "recalcó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera", indicó el Departamento de Estado.

Agregó que "representantes de seis agencias del gobierno de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos convocaron la tercera reunión del SIG en Washington, DC, el 23 de enero para impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en seguridad".

"Previo a importantes eventos deportivos, Estados Unidos y México acordaron dos iniciativas clave y cómo avanzar en su implementación para combatir los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) ilícitos", añadió el Departamento.

Agregó que "Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral".

