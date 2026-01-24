Más Información

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Presidenta del Sistema Anticorrupción llama a gobernadora Marina del Pilar a separarse del cargo

EU usó el "descombobulador", un nuevo tipo de arma, en captura de Maduro: Trump; "apretaron los botones y nada funcionó"

Nicole Pardo Molina "La Nicholette", ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa; agradece apoyo ciudadano

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes de señas en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Gobernador de Minnesota moviliza a la Guardia Nacional; ocurre luego de que ICE mató a un hombre durante redada migratoria

Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

Trump utilizó el término descombobulador ("discombobulator", en inglés) para referirse a esta arma en la entrevista que le concedió el viernes al diario The New York Post, y que fue publicada este sábado.

"El descombobulador; no tengo permitido hablar sobre esto", dijo Trump, quien añadió que el dispositivo "hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar".

"Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada", afirmó el presidente estadounidense.

En la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, llevada a cabo el pasado 3 de enero, Trump había dicho que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto.

El presidente Donald Trump publicó una foto de él junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (i), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. Foto: EFE
El presidente Donald Trump publicó una foto de él junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (i), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. Foto: EFE

Ataques terrestres a cárteles pueden ser "en cualquier lugar", incluido México

En la entrevista con el medio estadounidense, Trump volvió a mencionar también la posibilidad de ejecutar "ataques terrestres" sobre carteles latinoamericanos del narcotráfico.

Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, el presidente respondió: "podría ser en cualquier lugar".

Trump ha insistido varias veces en que Washington medita atacar al narco en territorio mexicano y que ha planteado esa posibilidad al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha rechazado el ofrecimiento argumentando la soberanía del país y abogando por una solución pacífica.

El republicano también comentó en la entrevista las operaciones para vender hasta 50 millones de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para resucitar la producción petrolera venezolana con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que el propio Trump cifra en 100 mil millones de dólares.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó.

El gobierno interino venezolano de la chavista Delcy Rodríguez anunció esta semana que Caracas ha recibido ya unos 300 millones de dólares en concepto del crudo comercializado por Washington.

