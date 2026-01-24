Más Información

Caracas.- El Concejo Municipal de , dominado por el chavismo, anunció que se dirigirá ante "organismos multilaterales" para reclamar la liberación y regreso a del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos.

En una asamblea pública de las autoridades caraqueñas, la concejal Yenny Álvarez leyó ante más de un centenar de chavistas una declaración en la que exigió la liberación de Maduro y Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

"Con este instrumento nosotros nos vamos a ir a los diferentes organismos multilaterales (para exigir la liberación de ambos)", comentó la concejal.

En el documento se subraya la decisión de "desconocer cualquier intento de imposición externa" en el país y se reafirma la voluntad de la población como "la única fuente legítima de poder".

Además, se destaca la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos como "pilares esenciales" para la "construcción de un mundo, de un futuro justo, libre y digno".

"Caracas levanta la voz, defiende la soberanía, defiende la República, defiende a su presidente, defiende a su primera dama y seguirá defendiendo los derechos de una República soberana", afirmó la concejal Álvarez durante su intervención.

En el evento también se difundió un acuerdo del Concejo Municipal, fechado el 20 de enero, en el que se exhorta a los concejos municipales de otras ciudades venezolanas y al Parlamento a sumarse a su declaración.

Enviarán a la ONU y Celac declaración para liberar a Maduro

El acuerdo también contempla enviar la declaración a autoridades nacionales y organismos internacionales, entre las que se menciona a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Desde los ataques militares de EU, el chavismo se ha manifestado diariamente en Caracas, con marchas y concentraciones, para exigir la liberación de Maduro y Flores.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada y ha exigido la liberación del mandatario, mientras abrió un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense.

Esta semana, Rodríguez afirmó que los ingresos del país aumentarán un 37% este año y anunció la entrada de 300 millones de dólares, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un acuerdo entre Washington y Caracas valorado en 500 millones de dólares por la .

Leavitt afirmó entonces que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la administración Trump.

