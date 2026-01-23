Más Información
VIDEO: Narco Ryan Wedding llega esposado y con fuerte dispositivo de seguridad a EU; es acusado de múltiples asesinatos
Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan
Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca
Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos
Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega
Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias
Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades
Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
También dijo que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG.
Tormenta "Ingrid" afecta Europa; hay vuelos cancelados y cierre de colegios y carreteras en Francia, República Checa y España
Más Información
