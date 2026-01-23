La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

También dijo que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG.

