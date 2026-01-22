Más Información

El presidente de , Donald Trump, dijo este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y a su vez defendió que el gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, está demostrando un "liderazgo muy fuerte".

"En este momento, están demostrando un liderazgo muy fuerte. También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo", aseguró Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada de permanecer en el poder.

El presidente estadounidense ha descartado en un principio a Machado -de la que dijo que carecía de apoyo suficiente en su país- para pilotar el proceso de transición de la Venezuela pos-Maduro y ha respaldado a la chavista Rodríguez para mantener la estabilidad en la nación caribeña.

No obstante, después de que Machado, que se encuentra en Washington desde la semana pasada, se reuniera con él y le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz que la activista ganó en 2025, Trump dijo que le gustaría "involucrarla" en el futuro del país.

Durante sus intervenciones en la capital estadounidense, Machado ha dicho que el actual Gobierno venezolano debe dejar el poder por ser un legado del chavismo y, en ese sentido, ha prometido que hará de Venezuela, con la ayuda de la Administración Trump, un país "libre".

Trump también habló hoy sobre la comercialización de petróleo venezolano llevada a cabo por Washington después de que la propia Rodríguez anunciara el martes el ingreso de 300 millones de dólares al país sudamericano enviados desde Estados Unidos.

El magnate neoyorquino dio a entender que su país se está beneficiando también de estas operaciones, aunque no aportó detalles concretos del acuerdo alcanzado entre autoridades venezolanas y estadounidenses para la venta de crudo del país caribeño.

"Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros", aseguró.

