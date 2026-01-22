Más Información
Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo
Marina reporta cuatro elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal; hermanos Farías Laguna siguen en proceso legal
Gertz Manero llega a San Lázaro para comparecencia; busca ser ratificado como embajador en Reino Unido
Trump demanda a JPMorgan por 5 mil millones de dólares; es por "excluirlo de sus servicios bancarios"
"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia
Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas
"El Botox" tenía más de nueve órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio; usaba explosivos contra autoridades
Detienen a "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible
"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump
ICE podría allanar domicilios sin orden judicial, reportan; bastaría instrucción del Departamento de Seguridad
Washington.- La líder opositora venezolana María Corina Machado y Reza Pahlaví, hijo del último sah de Persia, se reunieron en Washington para abordar el futuro de Venezuela e Irán tras el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y mientras se prolongan las protestas en contra de la República Islámica.
"Intercambiamos perspectivas sobre nuestras respectivas luchas y unimos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: la liberación de Irán y Venezuela de la opresión", informó este jueves Machado en su cuenta de la red X.
La dirigente opositora venezolana se encuentra en la capital estadounidense desde la semana pasada, cuando se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.
Lee también María Corina Machado busca respaldo regional; pide a la OEA apoyar la transición en Venezuela
Pahlaví, hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví, que reinó Irán hasta la revolución islámica de 1979, está exiliado en Estados Unidos y sostiene que cuenta con un plan para asumir el poder en Irán en caso de que caiga el régimen de los ayatolás.
Venezuela, epicentro de la influencia iraní por alianza entre el chavismo y los ayatolás: Machado
Machado aseguró que durante el encuentro expresó "su profunda admiración por el pueblo iraní, que continúa luchando por su futuro con inmenso coraje frente a la brutal represión".
Asimismo, denunció que la alianza entre el chavismo en Caracas y los ayatolás en Teherán "ha convertido a Venezuela en el epicentro de la influencia iraní, poniendo en peligro la seguridad de todo el continente americano".
"La supervivencia de estos regímenes no solo es una tragedia para nuestros ciudadanos, quienes exigen democracia de forma abrumadora, sino una amenaza directa a la estabilidad global y a Estados Unidos", apuntó.
Lee también Trump dice que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela; "María, quizás podamos hacerlo"
Aunque Trump ha excluido por ahora a Machado del proceso de transición en Venezuela, respaldando al gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras recibir el obsequio del Nobel declaró que le gustaría "involucrarla" en el futuro del país.
Por su parte, la Administración de Trump no ha respaldado públicamente el plan de gobierno propuesto por Pahlaví en caso de que las protestas en Irán derroquen a la República Islámica.
mcc
