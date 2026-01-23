Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

"¡Prepárense!": Poderosa tormenta invernal afecta EU; 14 estados declaran emergencia

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

Tormenta invernal congela a México; prevén temperaturas de hasta -20 grados en zonas serranas y caída de nieve

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

Príncipe Harry pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN ante desprecio de Trump; "yo serví allí... perdí amigos"

Príncipe Harry pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN ante desprecio de Trump; "yo serví allí... perdí amigos"

Redacción Medioambiente.- La tormenta "Ingrid" causó este viernes a su paso por cancelaciones de vuelos en Francia, decenas de accidentes en la República Checa y embolsamientos de más de un millar de camiones en varios puntos de España.

En la región de Bretaña, en el noroeste francés, el temporal ocasionó importantes lluvias y vientos de hasta 144 kilómetros por hora en la costa, lo que condujo al cierre al tráfico de algunas carreteras inundadas y a la anulación de servicios aéreos.

La situación llevó a que el aeropuerto de Brest suspendiera vuelos con conexión a París Charles de Gaulle, Tolón y Marsella.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Finistère declaró esta tarde la alerta naranja por el riesgo de crecidas en la cuenca del río Odet y alertó de que se esperaban inundaciones importantes en el Odet y en sus afluentes, en particular en el tramo de Steïr a Quimper.

Lee también

Otros efectos del temporal incluyeron olas de hasta 13,7 metros en Pierres Noires y 11,3 metros en Belle Ile.

Junto a las consecuencias de la borrasca en la costa noroeste, otros tres departamentos franceses en los Alpes (Isère, Savoya y Alta Saboya) se mantuvieron igualmente en alerta naranja por hielo y nieve.

Decenas de accidentes en República Checa

En República Checa, la lluvia helada complicó durante la jornada el tráfico en el este del país, causando decenas de accidentes y obligando a restringir la circulación en algunos tramos de autopistas, informó la cadena pública CT24.

La región experimentó graves problemas por el hielo desde la madrugada, y la Policía informó de que se han registrado más de 80 accidentes, como varias colisiones en cadena en la autopista D1, la principal del país.

Además, Las carreteras de segundo nivel también se vieron afectadas por las heladas, que causaron numerosos accidentes, algunos de ellos masivos, al tiempo que el transporte público de Brno, principal ciudad de la región, y los autobuses regionales experimentaron graves problemas.

Lee también

Cierre de colegios en Portugal

En el norte de Portugal, varias escuelas se mantuvieron hoy cerradas por el paso de Ingrid, que puso en alerta a nueve distritos del país por la caída de nieve y fuerte oleaje marítimo.

Desde la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) informaron de que se registraron 722 incidentes relacionados con la borrasca Ingrid, siendo las regiones más afectadas las de Coimbra y las áreas metropolitanas de Oporto y Lisboa.

En total, siete personas fueron evacuadas -dos en Alcobaça, dos en Cartaxo y tres en Cascais- mientras que se notificaron centenares de caídas de árboles y estructuras, inundaciones y deslizamientos.

Embolsamientos de camiones en España

En España, el paso de este fenómeno azotó particularmente al noroeste del país (Galicia), donde se contabilizaron más de 400 incidencias.

En esa región la nieve provocó hoy dificultades de circulación, cierres puntuales de vías y restricciones en carreteras debido a la nieve y al hielo en esa zona del país.

En otros lugares del noroeste de España como Castilla y León, se dio el embolsamiento de más de 1.100 camiones, así como el hecho de que en una docena de tramos de carreteras no se pudiera circular sin cadenas en los ruedas.

En esa área peninsular las autoridades locales precisaron que se restringió la circulación de vehículos de mercancías de más de 7,5 toneladas y no se concedieron autorizaciones para circular, ni siquiera para el transporte de mercancías perecederas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

Noticias según tus intereses

ViveUSA

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales. Foto: Especial / SAT

SAT aclara si congelará cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

CBX/ iStock/ RoamingPanda

Guía definitiva del CBX 2026: cuánto cuesta y cómo cruzar rápido a Estados Unidos desde Tijuana

Pixabay

Montaña rusa de ‘Rápidos y Furiosos’ llegará a Universal Orlando Resort en 2027