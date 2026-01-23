Más Información

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

Estas son las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, según el Inegi; Uruapan encabeza la lista

Estas son las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México, según el Inegi; Uruapan encabeza la lista

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Investigación por caso Axe Ceremonia sigue activa y en curso: Fiscalía de CDMX; se han realizado acciones sin exclusiones, enfatiza

Investigación por caso Axe Ceremonia sigue activa y en curso: Fiscalía de CDMX; se han realizado acciones sin exclusiones, enfatiza

Sheinbaum afirma que gobiernos pasados sólo daban migajas; ahora programas sociales son derechos, dice

Sheinbaum afirma que gobiernos pasados sólo daban migajas; ahora programas sociales son derechos, dice

destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Asimismo, detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Lee también

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

“Mi hijo es ciudadano”: la detención de un niño de 5 años por agentes del ICE en Minnesota desata indignación. Foto: Captura de pantalla / TikTok

“Mi niño es estadounidense, déjenlo en paz”: video viral exhibe detención de menor de 5 años por ICE

CBX/ iStock/ RoamingPanda

Guía definitiva del CBX 2026: cuánto cuesta y cómo cruzar rápido a Estados Unidos desde Tijuana

Pixabay

Montaña rusa de ‘Rápidos y Furiosos’ llegará a Universal Orlando Resort en 2027