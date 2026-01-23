Más Información

Arrestan en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

Tras reunión de Harfuch con director del FBI, trasladan a EU a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales; ambos son objetivos prioritarios

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

Ponen candados contra chips fraudulentos

"El Botox" duerme en la FEMDO tas detención en Michoacán; espera su traslado a un penal federal

CFE garantiza suministro eléctrico ante tormenta invernal que impacta el norte de México; nevadas y lluvias provocan bajas temperaturas

Secretario de Marina aclara bajas de elementos ligados al caso de huachicol fiscal; hay dos prófugos

Conato de incendio en Refinería Olmeca; Pemex controla incidente provocado por pérdida de contención en una línea de descarga

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Embajador de Cuba presenta copia de cartas credenciales; dan bienvenida a misión diplomática

Convocan a "huelga general" en Minneapolis contra las redadas migratorias; organizadores piden un "apagón económico"

Francia investiga operaciones del buque petrolero incautado procedente de Rusia; sería parte de la flota fantasma sancionada

Paris.- Los fiscales franceses abrieron una investigación sobre un buque petrolero interceptado el jueves por la Marina de Francia en el y que al parecer transportaba petróleo ruso, en violación de las sanciones contra Moscú, informaron las autoridades el viernes.

"El Grinch", un petrolero que provenía de Múrmansk en el noroeste de Rusia y se sospecha que forma parte de la flota fantasma rusa sancionada, fue redirigido a un fondeadero tras la operación de la Marina francesa.

Los fiscales de Marsella, ciudad del sur de Francia, indicaron el viernes que investigan el presunto incumplimiento del barco de confirmar su nacionalidad.

Un video proporcionado por el ejército francés muestra a miembros de la Marina abordando el buque desde un helicóptero.

Se cree que Rusia está utilizando lo que se ha descrito como una "flota fantasma" de más de 400 barcos para evadir las sanciones por su guerra en Ucrania. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas.

La flota es una compilación de buques y petroleros envejecidos, propiedad de entidades no transparentes con direcciones en países no sancionadores, y navegando bajo banderas de dichos países.

En septiembre del año pasado, las fuerzas navales francesas abordaron otro petrolero frente a la costa atlántica francesa al que Macron también vinculó a la flota fantasma. Putin denunció esa interceptación como un acto de piratería.

El capitán del petrolero será juzgado en febrero por la presunta negativa de la tripulación a cooperar, según las autoridades judiciales francesas.

