En la reconfiguración geopolítica México podría perder mercado petrolero de exportación frente a Venezuela, y el grado de inversión en la calificación crediticia por el alto déficit fiscal.

También podríamos vivir al filo de la navaja con una revisión anual del T-MEC en momentos en que no se logrará cumplir la meta de inflación del 3% en el verano del 2026, con lo cual Banco de México (Banxico) caerá en credibilidad.

Así lo advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al presentar el panorama para el 2026 durante su conferencia de prensa mensual.

“Cada vez estamos exportando menos, y ellos (Venezuela) están haciendo todo lo posible por exportar más; México comparativamente va a perder participación de mercado porque en este gobierno y el anterior se decidió que no era bueno exportar petróleo”, afirmó el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

Al destinar la producción para la refinación, se entra a pérdidas masivas y de ahí el porqué no se resuelve el problema en Petróleos Mexicanos (Pemex), ponderó.

De hecho, enfatizó que Venezuela ya vende más barriles en el exterior y se espera que para los siguientes años incrementen más sus exportaciones de crudo.

Un centro de distribución de combustibles de Pemex en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Foto: Francisco Guasco / EFE

La presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora expuso que en la encuesta que elabora el organismo, ante la pregunta de cuáles podrían ser las repercusiones sobre Pemex en caso de que se reactive la industria petrolera de Venezuela y comercie directamente con Estados Unidos, debe tomarse en cuenta que tanto aquí como allá se producen cantidades similares.

En especial petróleo pesado, pues mientras que el país sudamericano produce aproximadamente un millón de barriles diarios y exporta 750 mil barriles diarios, México 1.3 millones de crudo sin incluir condensados, y vende 540 mil barriles al día.

México cuenta con siete mil 500 millones de barriles de reservas probadas mientras Venezuela con poco más de 300 mil millones de barriles.

Abre nuevamente el mercado de petróleo en Venezuela. Foto: iStock

Gutiérrez Mora puso de relieve que ambas naciones tienen que invertir decenas de miles de millones de dólares para aspirar a producir la cantidad de años atrás de más de 3.2 millones de barriles diarios, pues les tomaría entre cinco y 10 años.

Pero estaríamos en desventaja ante los potenciales cambios que pueden suceder en Venezuela al resultar más atractivo para la inversión petrolera, sentenció.

Déficit: freno para el PIB

Más adelante Víctor Manuel Herrera advirtió que el alto déficit fiscal representará un freno para la economía, mientras no se recorte el gasto para equilibrar las finanzas públicas.

De lo contrario, será imposible cumplir con la consolidación fiscal, ya que el déficit ampliado representa el 4.5% del producto interno bruto (PIB) llevando a la deuda al 58% respecto del tamaño de la economía, nivel cercano al 60% que pone en riesgo la calificación máxima de grado de inversión como le sucedió a Brasil, alertó.

Por su parte la analista política, Verónica Ortiz, quien también es integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, se refirió a los riesgos durante la revisión del T-MEC.

Un escenario probable, mencionó, es un tratado que pase revista cada año lo que nos pondría “al filo de la navaja”, por lo que urgió a fortalecer la posición débil de México ante la desventaja de los aranceles.

Dentro de ese contexto, Víctor Manuel Herrera descartó que China sea una opción para México ni Canadá.

“Nuestro lugar en el mapa comercial geopolítico es con Estados Unidos, ojalá con Europa, pero Estados Unidos es la economía más importante en el mundo”, puntualizó.

Al respecto, Verónica Ortiz, lamentó que Europa nos haya ganado al avanzar con el Mercosur, mientras que nosotros lo seguimos revisando.

“Nos estamos quedando atrás”, afirmó.

