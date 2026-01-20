Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

PT defiende postura sobre reforma electoral; “dijimos la verdad y eso despertó ampollas en algunos”, asegura

A partir del 22 de enero, la Agencia Federal de Aviación Civil () iniciará la emisión de licencias digitales para el Personal Técnico Aeronáutico, como parte de las acciones estratégicas para la modernización del sector aeronáutico en el país.

La licencia digital complementa al formato físico, ambos tendrán plena validez, lo que ofrece a los usuarios una alternativa adicional para la acreditación de sus licencias ante la .

Con estas acciones, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la AFAC reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad operacional y la mejora continua, posicionando al país a la vanguardia en la adopción de soluciones digitales en el ámbito aeronáutico, indicó la SICT, en un comunicado.

Este avance se suma a las directrices del Gobierno de México en materia de transformación digital, orientadas a simplificar trámites, mejorar los servicios públicos y fortalecer la atención a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías seguras e innovadoras.

La ciudadanía podrá consultar toda la información relacionada con la emisión de la licencia digital en el portal web oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil, disponible en www.gob.mx/afac, en donde se detallarán los lineamientos, requisitos, procedimientos aplicables para su obtención.

