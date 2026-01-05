El vuelo en globo aerostático es uno de los mayores atractivos de la zona arqueológica de Teotihuacán y lo utilizan hasta 2 mil turistas en un día en temporada alta; sin embargo, existen acusaciones de presuntos actos de corrupción para obtener licencias de pilotos y falta de mantenimiento de las aeronaves que, incluso, pondría en riesgo la Categoría 1 en seguridad aérea para México, según una denuncia presentada ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Adicionalmente, en la zona no existe una comandancia de vigilancia de la autoridad aérea, para regular los vuelos de acuerdo con las condiciones climatológicas o físicas de las aeronaves.

El pasado 15 de diciembre, Juana María Amador, permisionaria de servicios aéreos especializados en la modalidad de vuelos panorámicos de la empresa Al Sol Globos, presentó una denuncia ante la AFAC, dirigida a su director general, Emilio Avendaño García.

Lee también Suspenden temporalmente a 9 empresas de globos aerostáticos en Teotihuacán; incumplen normas de seguridad

En el documento solicita que se verifiquen los procesos de fabricación y mantenimiento de los globos aerostáticos, y revisar los accidentes en los que se han visto involucrados en Teotihuacán.

En la denuncia se señala a las empresas Globos Tours Osorio y Magic Ballons de realizar modificaciones en el diseño estructural del envolvente (la gran bolsa de tela sintética que almacena el aire caliente) de dos globos, “sin contar previamente con una validación o autorización formal de la autoridad aeronáutica”. Y a las empresas Aerodiverti, Flying Pictures y Aventura en Globos por falta de mantenimiento.

“Constituyen indicadores relevantes de riesgos recurrentes, que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la vigilancia, estandarización de procesos y aplicación efectiva de la normativa, con el objetivo de proteger la seguridad de los usuarios y la integridad del sector aeronáutico en su conjunto”, refiere el documento del cual EL UNIVERSAL posee una copia.

El vuelo en globo aerostático es uno de los mayores atractivos de la zona arqueológica de Teotihuacán; sin embargo, existen acusaciones de falta de mantenimiento de las aeronaves. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Lee también AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

La denuncia señala que la agencia federal debe revisar el proceso por el que los pilotos obtienen sus licencias y la operación de las escuelas o centros de capacitación.

En entrevista con este rotativo, Juana María Amador afirmó que todas las empresas tienen permisos oficiales, pero algunas presentan irregularidades, como composturas en los globos que no cumplen con estándares oficiales o preparación deficiente de los pilotos, que podrían derivar en accidentes.

“En este momento todas están regularizadas, el tema es que los globos no cumplen con todo o están obteniendo los documentos de manera fraudulenta. En Teotihuacán tenemos más de 120 globos operando; si se regulara, calculo que estarían operando máximo unos 30”.

Lee también INAH estrena año y tarifas en museos y zonas arqueológicas

En octubre, el general retirado Emilio Avendaño García sustituyó a Miguel Enrique Vallín Osuna, a quien Amador acusó de presuntos actos de corrupción en la supervisión de los globos aerostáticos que vuelan en Teotihuacán.

Afirmó que alrededor de 20 globos que fueron comprados en el extranjero llegaron al país sin un certificado de aeronavegabilidad por exportación. “El registro aeronáutico mexicano debió haber recibido este certificado de aeronavegabilidad por exportación y algo que no se puede falsear es la baja de matrículas… estos documentos los deben tener, y si no los tienen se deberían inhabilitar las aeronaves”, expresó.

“La marca de globos aerostáticos, en específico Sepansa Balloons… vende bajo el prefijo de condición de nuevo, pero la matrícula no concuerda con el año de fabricación, manipulando la información con la que entrega estos equipos para que puedan ser operativos”, refiere el documento entregado a la AFAC.

En este momento las empresas están regularizadas, pero los globos no cumplen con todo o han obtenido los documentos de manera fraudulenta, acusó la permisionaria de Al Sol Globos. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Lee también Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Las autoridades obligan a realizar un mantenimiento a los globos aerostáticos por cada 100 horas de vuelo o cada año, y el costo oscila entre 200 mil a 500 mil pesos.

En este rubro, Juana María Amador también cuestionó la capacidad del taller que da mantenimiento a los globos aerostáticos de Teotihuacán. “Sabemos de casos que llegaban con un taller que no cumple al 100%, que tiene incluso ocho marcas internacionales, y sólo les ponían el sticker en la bitácora y se lo presentaban a la autoridad, no venían a corroborar y los habilitaban nuevamente. No se arreglaban, sólo en el papel se hacía un aparente arreglo”, subrayó Amador.

En cuanto a las licencias de los pilotos, pidió que se aplique el examen del Centro Internacional de Adiestramiento en Aviación Civil (CIAAC) para obtenerlas. Dijo que es necesaria una comandancia de la AFAC en Teotihuacán para evitar accidentes. “El comandante daría, incluso, las salidas, porque muchos de estos accidentes pasan porque no deberíamos volar y lo dejan a criterio”.

Lee también 5 experiencias sustentables en pueblos mágicos

Se instalará vigilancia fija en Teotihuacán

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó, a solicitud de EL UNIVERSAL, que realiza visitas de verificación a los permisionarios que operan globos aerostáticos en el país, como parte del Programa de Vigilancia Continua, “con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y la correcta prestación de los servicios”.

“La vigilancia de las operaciones se mantiene de forma permanente. Los señalamientos recibidos serán analizados de manera objetiva y contextualizada, con base en los antecedentes, sin que ello implique la omisión de las labores de supervisión correspondientes”, refirió la agencia, en relación a la denuncia presentada el 15 de diciembre.

La AFAC añadió que instalará una zona de vigilancia fija en Teotihuacán para asegurar que los permisionarios cumplan con los estándares aplicables y que las operaciones se desarrollen en estricto apego al marco normativo vigente.

En Teotihuacán se necesita una comandancia de vigilancia que diera la salida de los globos, se evitarían accidentes, dijo Juana María Amador. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Lee también Chichén Itzá, el sitio arqueológico más visitado en todo el país; casi 79% de los turistas son nacionales: INAH

“Nuestras aeronaves cumplen con todos los requisitos”: Sepansa Ballons

Respecto a los señalamientos en contra del taller que da mantenimiento a ocho marcas de globos aerostáticos que vuelan en Teotihuacán, Viridiana Cortés, gerente de Sepansa Ballons (fábrica que elabora globos aerostáticos), aseguró que brindan el servicio bajo la verificación de la AFAC.

“Se le otorga el servicio a todas las aeronaves, tanto nacionales como internacionales. Somos como un centro verificador, traen la aeronave, se revisa y si está aeronavegable, se le pega un sticker, si no está aeronavegable, pues obviamente se tiene que hacer el mantenimiento que se requiera. Nuestras aeronaves son seguras, son aeronaves que cumplen con todos los requisitos que nos marca la AFAC”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Detalló que la agencia federal verifica el taller periódicamente, y la última visita la recibieron a finales de este año.

También refirió que en la escuela que capacita a los futuros pilotos comerciales, actualmente enseñan a 107 alumnos, pero es la AFAC la que califica y otorga las licencias.

Lee también Esta es la historia del botín no recuperado del robo de hace 40 años en el Museo Nacional de Antropología

Y explicó que el examen que realizaba anteriormente la CIAAC tenía poca relación con el vuelo de los globos aerostáticos, y por ello se adecuó la legislación al respecto.

Inspección de los globos lleva tres días: Globo Tours Osorio

Jaime Osorio, gerente de Globo Tours Osorio, negó que las modificaciones a los globos de la empresa que representa se hayan hecho fuera de la ley. “Los globos tienen cambios, pero todo está bajo norma, (...) cualquier cosa se puede cambiar mientras sea un taller y una marca certificada. La ley dice que cada empresa legal tiene que tener una inspección anual por parte de AFAC; en esa inspección anual, mínimo son tres días, en donde ellos tienen que inspeccionar los globos físicamente, tiene que haber todos los cambios, porque tiene que estar asentado en bitácora”, dijo a EL UNIVERSAL.

Negó que haya corrupción en la verificación que realiza la agencia o en la exportación de globos de otros países a México.