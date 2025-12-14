Si buscas una experiencia distinta para cerrar el año, un paseo en globo sobre Teotihuacán es una opción que combina emoción, seguridad y una vista excepcional. Es un plan que funciona igual para parejas, familias o viajeros que quieren despedir el año desde las alturas. Además, con Club EL UNIVERSAL recibes un descuento especial en esta aventura de altura.

¿Qué se siente viajar en globo aerostático?

Un globo aerostático es una aeronave tripulada que se eleva gracias al aire caliente que se genera por la quema de gas. Al ser más ligero que el aire exterior, el globo asciende suavemente, permitiendo flotar sobre el paisaje sin turbulencias ni movimientos bruscos.

Aunque es normal sentir nervios previos, los vuelos en globo con pilotos certificados y controles previos de clima y viento son seguros y permiten un recorrido inolvidable con vistas aéreas privilegiadas. Es una actividad que pueden disfrutar familias, parejas y niños, ideal para quienes buscan una experiencia tranquila e inolvidable.

Vuelo en globo cerca de la CDMX

Sky Balloons México está en el kilómetro 28 de la carretera Federal México–Tulancingo y ofrece vuelos sobre la zona arqueológica de Teotihuacán. Entre sus opciones está el vuelo compartido, que incluye un coffee break de bienvenida, un trayecto de 45 a 60 minutos según las condiciones del viento, un brindis con vino rosado y desayuno en el restaurante El Cielo. Además, entregan un diploma de vuelo personalizado y cuentan con seguro de aviación para cada pasajero.

Con Club EL UNIVERSAL y "Sky Balloons", vive experiencias inolvidables a bordo de un globo aerostático. | Foto: Sky Balloons

Suscríbete a Club EL UNIVERSAL y obtén un 25% de descuento sobre el precio público presentando su tarjeta digital, lo que convierte esta actividad en una de las opciones más atractivas de la temporada.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

Otra opción es Volar en Globo, cuyo globo puerto se encuentra a aproximadamente una hora del centro de la Ciudad de México, muy cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Con Club EL UNIVERSAL y "Volar en globo", disfruta de un recorrido por las altura sobre la zona arqueológica de Teotihuacán. | Foto: @volarenglobomexico

Es recomendable agendar desde muy temprano, ya que el amanecer es el mejor momento para volar y contemplar las pirámides de Teotihuacán. Esta empresa cuenta con más de 18 aeronaves con diferentes capacidades y recomienda reservar con una semana de anticipación.

La experiencia completa del vuelo compartido dura cerca de tres horas e incluye café de cortesía, vuelo de 45 minutos, brindis al aterrizar, desayuno certificado de vuelo y seguro de viajero. Para quienes lo requieran, existe un servicio de transporte redondo desde la zona centro con un costo adicional.

Con tu suscripción a Club EL UNIVERSAL disfruta un 15% de descuento en el vuelo y un 10% adicional en paquetes fotográficos o de dron.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

