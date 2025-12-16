Más Información
Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México
Centros culturales, librerías y museos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerraron sus puertas el fin de semana pasado y abrirán de nuevo a comienzos de enero a causa de las vacaciones de invierno.
Así lo anunciaron la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Máxima Casa de Estudios a través de sus cuentas de redes sociales, a las usuarias y los usuarios.
De acuerdo con la primera dependencia universitaria, encabezada por Rosa Beltrán, los lugares que suspenderán actividades hasta el próximo miércoles 7 de enero son:
- Casa del Lago "Juan José Arreola": Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), México.
- Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT): Avenida Ricardo Flores Magón No.1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuahtémoc.
- Museo Experimental El Eco: James Sullivan No.43, colonia San Rafael, Cuauhtémoc.
- Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC): Av. Insurgentes Sur No.3000, Ciudad Universitaria (CU), alcaldía Coyoacán.
- Museo Universitario del Chopo: Dr. Enrique González Martínez No.10, colonia Santa María La Ribera, Cuahtémoc.
Alusivo al Colegio de San Ildefonso, localizado en la calle Justo Sierra No.16, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, cerrará los siguientes miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, y 1° de enero.
En concordancia con Libros UNAM, las cinco principales tiendas de materiales de lectura de su red reabrirán el próximo sábado 3 de enero. Estas son:
- Casa Universitaria del Libro (Casul): Orizaba No.24, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
- Henrique González Casanova
- Jaime García Térres
- Palacio de Minería: Tacuba No.5, colonia Centro, Cuauhtémoc.
- Un paseo por los libros: Pasaje Zócalo-Pino Suárez, local 28.
Con referencia a su página de internet www.librosunam.com.mx, la compreventa de obras literarias y revistas continúa disponible, pero serán entregadas a domicilio a partir del siguiente lunes 5 de enero.
