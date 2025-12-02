La biblioteca del Centro de la Imagen (CI), dedicado al análisis, a la indagación, enseñanza, conservación, exhibición y difusión de la fotografía, cerrará debido a labores de mantenimiento y abrirá de nuevo hasta comienzos de enero de 2026.

Así lo anunció a través de sus cuentas de Facebook y X el pasado martes 25 de noviembre, comienzo de dicho cierre. "Aviso importante: La biblioteca del Centro de la Imagen permanecerá cerrada por mantenimiento hasta el miércoles 7 de enero de 2026. Agradecemos su comprensión".

De acuerdo con el Centro de la Imagen, los diferentes materiales que alberga este espacio como fotolibros, siete mil libros, monografías, seis mil revistas y tesis, están especializados en artes visuales, imagen y foto.

Además, el CI cuenta con un acervo fotográfico digital compuesto por 13 mil 500 obras artísticas, experimentales y fotoperiodísticas de más de mil 200 fotógrafas y fotógrafos de México y América Latina (AL).

Ambos pueden consultarse de forma física o mediante la página de internet de la institución dependiente de la Secretaria de Cultura, el cual se localiza en De la Ciudadela No.2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), México.

Su horario es de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. En el caso de la biblioteca, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, cuando reabra sus puertas.

