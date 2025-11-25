Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Una jueza estadounidense definió el 3 de agosto de 2026 como la fecha del juicio que definirá la demanda contra la construcción de la presidencial de en un terreno público en el centro de Miami entre acusaciones de opacidad.

La decisión de la jueza , del Undécimo Circuito Judicial de Florida, permite al historiador local Marvin Dunn seguir con su demanda pese a que está pendiente de resolverse un recurso en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida contra el freno a la construcción de la biblioteca.

Dunn acusa a la universidad pública Miami-Dade College de haber violado la ley estatal por falta de transparencia al ceder en septiembre pasado, durante una sesión del consejo, un terreno de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump.

Lee también

"Estoy muy complacido de anunciarles que, a partir de hoy, tenemos una fecha de juicio en mi caso contra el consejo del Miami-Dade College, será agosto del próximo año, nos vemos ahí", declaró el historiador en un mensaje en video en el terreno donde estaría la biblioteca.

El 3 de agosto de 2026 es la fecha del juicio que definirá la demanda contra la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump. Foto: AP
El 3 de agosto de 2026 es la fecha del juicio que definirá la demanda contra la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump. Foto: AP

Gobierno de Florida aprueba regalar un terreno para la biblioteca de Trump

El Gobierno de Florida ya aprobó el 30 de septiembre regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores, incluyendo Dunn, por considerarla "un insulto" por ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Pero una orden judicial temporal, por la demanda de Dunn, impidió en octubre la transferencia del terreno público a la biblioteca de Trump, un proyecto que defiende el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Una encuesta reveló en octubre que casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74 %, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca de Trump en la ciudad, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Lee también

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno