Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Altagracia Gómez pide a empresarios invertir más en México para alcanzar 25% del PIB en 2026

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Miami.- El fiscal general de , James Uthmeier, anunció que combatirá la "demanda espuria" que ha frenado por ahora los planes de construcción de la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un terreno público del centro de Miami.

El funcionario representará en el caso a la universidad pública Miami-Dade College, que en septiembre pasado cedió un terreno de 2.63 acres (más de 4 mil metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump, lo que desató una protesta de estudiantes, profesores y activistas.

"Bajo mi autoridad como el oficial principal de asuntos legales en Florida, nuestra oficina intervino para representar al Miami-Dade College en esta demanda espuria", informó Uthmeier en sus redes sociales.

El fiscal reaccionó a la orden temporal de un juez Florida que el martes impidió la transferencia del terreno público a la biblioteca de Trump por una demanda del historiador floridano Marvin Dunn, quien acusó al Miami-Dade College de violar las ley estatal por falta de transparencia antes de votar el acuerdo.

El historiador avisó este viernes que hará una conferencia en el terreno el 5 de noviembre, cuando el mandatario hablará en el America Business Forum (ABF) en el Kaseya Center de Miami, justo enfrente del lote donde estaría la biblioteca.

"El presidente Trump hablará en una conferencia en Miami el 5 de noviembre frente a la calle del sitio propuesto para su biblioteca presidencial. Yo estaré en el sitio propuesto, propiedad del Miami-Dade College, y hablaré al mismo tiempo", publicó Dunn en X.

El 30 de septiembre, el gobierno de Florida aprobó regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores, incluyendo Dunn, por considerarla "un insulto" por ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Además, una encuesta reveló la semana pasada que casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74%, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca de Trump en la ciudad, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021) y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio.

