La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México () y el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) reconocieron la conclusión de las operaciones de pilotos extranjeros en territorio nacional en vuelos de Volaris y Viva Aerobus.

A partir del pasado 12 de enero, estas operaciones conocidas como arrendamiento húmedo concluyeron en el país.

ASPA agradeció a la Agencia Federal de Aviación Civil () por cumplir su mandato institucional con apego a la ley, reafirmando los principios de soberanía del Estado mexicano en materia aeronáutica.

“Este hecho honra la visión histórica del general Francisco J. Mújica y el espíritu del Artículo 32 Constitucional, que protege funciones estratégicas reservadas para mexicanas y mexicanos, fortaleciendo el desarrollo del talento nacional”, indicó ASPA, en un comunicado.

Asimismo, agradecemos a la por su labor en favor de los trabajadores mexicanos y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por su apertura al diálogo.

“Celebramos la reunión intersecretarial para atender temas prioritarios como la aviación e instamos a iniciar mesas de trabajo que permitan eliminar interpretaciones que, en la práctica, han permitido esquemas contrarios al marco institucional”, agregó el sindicato de pilotos.

Por su parte, el Colegio de Pilotos Aviadores de México reconoció que la operación de aeronaves bajo esquemas de arrendamiento con tripulación extranjera concluyó en la fecha informada por la autoridad aeronáutica y, en esta ocasión, la cumplió los términos establecidos en la autorización otorgada.

“El cumplimiento de lo autorizado representa una señal positiva para el fortalecimiento del Estado de Derecho y para la certidumbre institucional dentro del sector de la aviación mexicana”, destacó el Colegio.

Los servicios amparados por concesiones mexicanas deben operar bajo plena jurisdicción del Estado mexicano y ser tripulados por pilotos mexicanos, con reglas claras, equitativas y sin excepciones, apuntó el Colegio.

Asimismo, reiteró su disposición para colaborar de manera técnica e institucional con las autoridades en la construcción de soluciones de fondo que fortalezcan la aviación nacional y eviten que situaciones similares vuelvan a presentarse.

