El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Jesús Ortiz Álvarez, confió en que a partir del 12 de enero próximo, ya no se permitirá que pilotos extranjeros operen aeronaves mexicanas.

Ese plazo se acordó con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El pasado 27 de noviembre, Volaris solicitó autorización temporal a la AFAC para arrendar, bajo el esquema de arrendamiento húmedo, hasta siete aeronaves por un periodo limitado de hasta 43 días, para garantizar los viajes ya programados durante la temporada alta de fin de año.

El arrendamiento húmedo consiste en rentar aeronaves a otro país con todo y pilotos y tripulación, lo que contraviene el marco regulatorio mexicano donde el Artículo 32 constitucional y la Ley Federal del Trabajo exigen que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas por personal nacido en México.

En conferencia de prensa Ortiz Álvarez explicó que “el compromiso está en que a partir del día 12 de enero tendrán que dejar de volar los pilotos extranjeros en México.

“Nosotros ya hicimos lo propio, ya mandamos nuestras propuestas legislativas, las tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el correo que nos indicaron y a partir de ahí esperaríamos las mesas de trabajo para seguir fortaleciendo el trabajo y que quede libre de interpretación lo que dice la ley”.

Prioridades para los pilotos mexicanos

Lo que busca la propuesta de ASPA es que se pongan candados legislativos para que sólo los pilotos mexicanos sigan tripulando aeronaves con matrícula mexicana y con bandera mexicana.

ASPA argumenta que, si bien el arrendamiento húmedo está permitido por la normativa internacional, debe cumplir con el marco regulatorio mexicano.

Además, la falta de acuerdos bilaterales con países de donde provienen las tripulaciones, como Malta o Lituania, permite que se hagan estas excepciones.

Viva Aerobus también tiene alrededor de 21 aeronaves operando a través de arrendamiento húmedo.

Por otro lado, el secretario general de ASPA agregó que otro tema pendiente para este año es el caso de MAS Carga, aerolínea de la cual ganaron la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, pero que no han podido ejercer debido a un amparo que interpuso la directiva de la aerolínea.

Alfonso Peña, presidente de la Delegación MAS Carga, dijo que el caso está en revisión en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero aún no se dicta sentencia a favor o en contra de ASPA.

En caso de que la Corte falle en contra de ASPA, y no reconozca que los trabajadores de MAS eligieron por mayoría de 92% a ASPA como su representación sindical, se tendría que hacer un recuento de los votos.

