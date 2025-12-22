Más Información

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Comisión Nacional Antimonopolio revisará alianza entre Volaris y Viva Aerobus: Sheinbaum; destaca objetivos de aerolíneas

Comisión Nacional Antimonopolio revisará alianza entre Volaris y Viva Aerobus: Sheinbaum; destaca objetivos de aerolíneas

La reciente firmada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio, informó la presidenta .

"Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento, y la comisión hará su revisión, pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley", dijo en conferencia de prensa.

La mandataria explicó que representantes de ambas empresas acudieron a para informarle sobre dicha estrategia, que tiene el objetivo de aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones.

Lee también

"Su objetivo es invertir más, lo que quieren es no solamente agruparse, aunque mantienen las dos marcas, sino invertir, comprar más aviones, invertir en talleres, en fin es una inversión muy importante para en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares", expresó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]