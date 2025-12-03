La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acordaron instalar mesas de trabajo con el fin de revisar de manera conjunta el proyecto de reforma normativa que coordina la autorización de pilotos extranjeros para operar en el país.

En un comunicado, el organismo que engloba a los pilotos nacionales indicó que lo anterior se dio como resultado de las manifestaciones pacíficas de este 1 de diciembre.

"ASPA de México reconoce la apertura mostrada por las autoridades y su disposición para fortalecer la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos laborales en la aviación nacional", señaló.

Lee también Reforma a Ley de Aguas amenaza continuidad de minas, alertan ingenieros y geólogos

Además, ASPA agregó que en la mesa de trabajo firmaron una minuta de acuerdos con personal de la SICT y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Postura de ASPA de México sobre el resultado de la movilización Pacífica pic.twitter.com/aPSuqpZyyZ — ASPA de México (@aspaprensa) December 3, 2025

Pilotos nacionales exigen rechazar contratación de personal extranjero

El pasado lunes, miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y del Colegio de Pilotos Aviadores de México se manifestaron afuera de las instalaciones de la SICT para expresar su inconformidad ante la autorización para que pilotos extranjeros operen vuelos en aerolíneas mexicanas.

La movilización tenía como objetivo "defender los derechos laborales en la aviación nacional" tras la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros en Volaris y la autorización a Viva Aerobus para alquilar aviones a Malta.

Viva Aerobus está usando tripulaciones y aviones de Malta y Volaris de Lituania para hacer rutas internas en México debido a una menor disposición de aviones Airbus mientras se realiza un proceso de revisión de los motores de estas aeronaves, lo que ASPA y el Colegio de Pilotos consideran una violación a la Constitución y a las Leyes de Aviación Civil.

La semana pasada, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) que representa a los trabajadores de Volaris informó que, derivado de circunstancias operativas excepcionales relacionadas con la disponibilidad de aeronaves por las revisiones anticipadas preventivas de los motores, la aerolínea implementó una medida temporal prevista en el artículo 83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional así como en el artículo 45 de la Ley de Aviación Civil, y fue autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil para asegurar la continuidad del servicio en la temporada decembrina.

*Con información de Sara Cantera

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm