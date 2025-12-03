Más Información

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Derivado de una acción conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la (UIF) localizó, incluyó en la listado de Personas Bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República () a la artista venezolana Jimena Araya, conocida como "Rosita", a quien se le relaciona con el "".

Se trata de una vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.

Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal "Tren de Aragua", lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura. De ahí que emitió una alerta al sistema financiero para impedir que siga utilizando esta vía.

La DJ venezolana Jimena Araya, mejor conocida como Rosita, sancionada por el Departamento del Tesoro. FOTO: CAPTURA
Lo anterior, luego de que la OFAC designó a 11 objetivos, entre ellos siete personas físicas y cuatro personas morales, por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal que mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y que ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.

En un comunicado, la UIF advirtió que dicho grupo delictivo tiene presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos.

Por eso, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.

