Más Información

Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy y Ricardo Peralta

Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy y Ricardo Peralta

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Alrededor de 250 integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se concentraron la mañana de este lunes sobre Avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de Avenida Universidad, en la colonia Barrio Oxtopulco Universidad, alcaldía Coyoacán, para llevar a cabo una protesta en defensa de sus derechos laborales.

La movilización se realiza frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde los pilotos colocaron pancartas y realizaron un acto denominado Picketing: Defendamos nuestros cielos y derechos laborales. El objetivo, señalaron, es exhortar a las autoridades federales a garantizar mejores condiciones laborales y respeto a su profesión.

Lee también

Entre los puntos de inconformidad, los agremiados manifestaron su rechazo a la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros, situación que aseguran, afecta directamente las oportunidades y el desarrollo profesional del personal mexicano de la aviación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]