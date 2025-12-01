Más Información
Se inscriben ante el Senado 43 aspirantes para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy y Ricardo Peralta
Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice
Alrededor de 250 integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se concentraron la mañana de este lunes sobre Avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de Avenida Universidad, en la colonia Barrio Oxtopulco Universidad, alcaldía Coyoacán, para llevar a cabo una protesta en defensa de sus derechos laborales.
La movilización se realiza frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde los pilotos colocaron pancartas y realizaron un acto denominado Picketing: Defendamos nuestros cielos y derechos laborales. El objetivo, señalaron, es exhortar a las autoridades federales a garantizar mejores condiciones laborales y respeto a su profesión.
Lee también Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla
Entre los puntos de inconformidad, los agremiados manifestaron su rechazo a la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros, situación que aseguran, afecta directamente las oportunidades y el desarrollo profesional del personal mexicano de la aviación.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]