Alrededor de 250 integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se concentraron la mañana de este lunes sobre Avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de Avenida Universidad, en la colonia Barrio Oxtopulco Universidad, alcaldía Coyoacán, para llevar a cabo una protesta en defensa de sus derechos laborales.

La movilización se realiza frente a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde los pilotos colocaron pancartas y realizaron un acto denominado Picketing: Defendamos nuestros cielos y derechos laborales. El objetivo, señalaron, es exhortar a las autoridades federales a garantizar mejores condiciones laborales y respeto a su profesión.

Entre los puntos de inconformidad, los agremiados manifestaron su rechazo a la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros, situación que aseguran, afecta directamente las oportunidades y el desarrollo profesional del personal mexicano de la aviación.

