Los extrabajadores de Mexicana de Aviación, la aerolínea que quebró en agosto 2010, siguen a la espera de que el gobierno federal cumpla la promesa de adquirir un paquete de bienes inmuebles, por un valor de 408 millones de pesos.

Adrián Nemeño Martínez, presidente de la delegación de Mexicana de Aviación en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), explicó que, hace tres años, el gobierno federal realizó la compra de la marca Mexicana, por 408 millones de pesos, y quedó pendiente una segunda compra por la misma cantidad de dinero de otros bienes inmuebles.

Los bienes a adquirir son: un edificio en Guadalajara, un piso de despachos en un edificio ubicado en la calle Balderas en la Ciudad de México y un centro de adiestramiento de tripulaciones localizado en la Colonia Moctezuma, también en Ciudad de México.

El centro de adiestramiento cuenta con un simulador certificado para aviones Airbus 320 autorizado por Agencia Federal de Aviación Civil donde una hora de vuelo en ese simulador se considera una hora de vuelo real en un avión, indicó.

Lee también Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario de su relanzamiento

“Estamos en todo el proceso legal, por parte del gobierno, que comprende la compra de los inmuebles y un simulador de vuelo para que se pueda dar la segunda dispersión de dinero.

“Hay voluntad política, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde para el proyecto y la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado por que siga adelante el proceso”, afirmó Nemeño.

El representante de ASPA destacó que el centro de capacitación puede entrenar a pilotos, sobrecargos y personal de tierra; mientras que el simulador de vuelo se puede aprovechar por la nueva aerolínea Mexicana, ya que los simuladores son escasos en todo el mundo.

“En Aeroméxico se van a capacitar a Suiza o al propio centro de capacitación de Aeroméxico, incluso a Brasil, porque están saturados.

“El gobierno decidirá a quién se le transfiere ese centro de capacitación, pero puede ser para la nueva Mexicana”, indicó.

Nemeño agregó que el pago de los 408 millones de pesos por la venta de estos inmuebles se utilizaría para pagar aproximadamente un 8% de lo que les corresponde de liquidación total a los extrabajadores de Mexicana de Aviación.

Lee también Venta de taller de Mexicana enfrenta a sus acreedores

Por otra parte, Nemeño comentó que también sigue pendiente la venta del taller de mantenimiento (MRO) de Mexicana, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Para la venta de este bien aún no se hace un avalúo y su venta se realiza a través del concurso mercantil de Mexicana, no a través del Fideicomiso que maneja los otros bienes inmuebles, porque el juez consideró que era factible que siguiera operando por sus propios medios.

Actualmente, el MRO emplea alrededor de mil 400 personas y le paga una renta al AICM.

Para la venta del MRO tampoco hay una fecha definida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc