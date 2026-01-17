Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, presentó el jueves ante la Asamblea Nacional, un proyecto para reformar la Ley de Hidrocarburos, del cual hasta ahora no se tienen detalles públicamente.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Estados Unidos ha exigido el control del petróleo venezolano, a la par que ha prometido inversiones en el sistema eléctrico del país caribeño.

El presidente de EU, Donald Trump, ha dicho que Rodríguez está “cooperando” con Washington y que ambos han conversado. Por otro lado, el mandatario estadounidense ha sostenido encuentros con empresas petroleras para abordar su regreso a Venezuela, país al que exige entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Ante ello, pareciera necesario reformar la actual Ley de Hidrocarburos, vigente desde 2006. Según Rodríguez, la propuesta de reforma -que tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional- busca incorporar "los lineamientos de la Ley Antibloqueo", un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos en 2019.

Aunque no está claro en qué consiste la nueva propuesta, pues diputados consultados por este diario aseguraron que aún no les ha sido entregado el proyecto, la actual ley impone limitaciones a empresas extranjeras.

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela en Maracaibo, estado Zulia, el 11 de julio de 2024. Foto: Federico Parra / AFP

¿En qué consiste actual Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela?

La Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente en Venezuela, regula la exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos.

La norma además establece que las actividades de hidrocarburos líquidos son de utilidad pública y reserva al Estado el control soberano, permitiendo la participación privada bajo Empresas Mixtas donde PDVSA debe tener control.

“La Ley de Hidrocarburos que hizo Hugo Chávez en el 2006 es muy estatista, restringe la participación privada”, dice a EL TIEMPO, Elías Mata, exdiputado y expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

Mata recordó que en el periodo legislativo 2015-2020, cuando la oposición era mayoría absoluta en el parlamento, se elaboró una propuesta de reforma que buscaba permitir la entrada de capital privado, y que se les garantice la estabilidad jurídica a las empresas. “El Estado no tiene recursos para abordar esas inversiones”, dice el exdiputado.

El parlamentario también agregó que la idea de reformar la ley es “dinamizar la industria con la inversión privada. El petróleo es la locomotora de la economía Venezolana y por ello es necesario esta reforma para que así el capital privado encienda esa locomotora”, le dijo a el medio colombiano.

Mata tampoco conoce el texto propuesto por Rodríguez, pero insistió en que “la reforma de la Ley de Hidrocarburos está lista para impulsar la reconstrucción económica del país” y que no es algo nuevo.

En lo propuesto en años pasados, existe “una hoja de ruta clara hacia un mejor país y busca revertir el bloqueo institucional que impidió su implementación en años anteriores”, insistió Mata.

Aunque el parlamento del año 2015-2020 elaboró una buena cantidad de leyes, todas fueron bloqueadas “sistemáticamente por el Tribunal Supremo de Justicia” -dominado por el chavismo-, denunció el exdiputado.

