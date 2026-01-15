Más Información

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Liberan a exrector; aún no se define su situación

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Estados Unidos ha concluido una , la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del presidente depuesto , indicó el jueves a la AFP un responsable estadounidense.

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del , que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción.

Trump ha dejado clara su intención de "controlar" los ingresos derivados de la venta de esos barriles.

El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

"Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela", advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.

El republicano "protege" el continente americano "contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho", estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.

mcc

