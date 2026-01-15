Más Información
Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen
VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca
Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro
Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo
Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados
EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"
Estados Unidos ha concluido una venta de petróleo venezolano, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro, indicó el jueves a la AFP un responsable estadounidense.
Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.
"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.
Lee también Trump sostiene llamada con Delcy Rodríguez; asegura que es una aliada con quien “trabaja muy bien”
La semana pasada, el presidente estadounidense había anunciado que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción.
Trump ha dejado clara su intención de "controlar" los ingresos derivados de la venta de esos barriles.
El presidente también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.
"Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela", advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.
Lee también Trump ha “ido demasiado lejos”, opinan estadounidenses; mayoría desaprueba su política militar, en particular en Venezuela
El presidente estadounidense firmó este fin de semana un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.
El republicano "protege" el continente americano "contra los narcoterroristas, los traficantes de drogas y los adversarios extranjeros que buscan sacar provecho", estimó el jueves una portavoz de la Casa Blanca.
¿Corina Machado le dará a Trump el Nobel de la Paz? Qué esperar de la reunión entre la opositora venezolana y el presidente de EU
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]