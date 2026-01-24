Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl de febrero próximo y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Post, en una entrevista publicada esta sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, de Santa Clara California.

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien anotó que iría si "estuviera un poco más cerca".

Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El conejo malo y vocalista de Green Day son críticos de Trump

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas antinmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

