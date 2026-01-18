Más Información

Bad Bunny confunde a Perú con Chile durante concierto en Lima; usuarios reaccionan con ola de memes

¿Qué es la tribu del Amazonas?; investigador muestra imágenes inéditas de la etnia aislada

CURP Biométrica 2026: ¿dónde tramitarla en el Edomex?; evita largas filas

El remedio definitivo para eliminar las cucarachas de tu hogar; conoce el método infalible

Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

El cantante y compositor puertorriqueño, , retomó su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" el pasado 9 de enero en Santiago de Chile, luego de cerrar el 2025 con ocho conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Tras tres conciertos en Chile, el épico escenario donde el conejo malo interpreta hits de su último álbum -como "La Mudanza" y "Baile inolvidable"- llegó a Lima, Perú, para dos shows el viernes 16 y sábado 17 de enero.

Sin embargo, durante su primera fecha en la capital peruana, una confusión del cantante llamó la atención del mundo entero. El pequeño error ocurrió cuando Bad Bunny salió al escenario para comenzar con el segmento del concierto que se lleva a cabo en "La Casita", y se dirigió al público diciendo "¡Chile!", nombre del país en el que se presentó unos días antes.

Más allá de generar la inconformidad de algunos de los presentes y de ganarse unos cuantos chiflidos, la mayor parte del público tomó la confusión del cantante con humor, dejándola pasar rápidamente y disfrutando del concierto con la mejor energía.

Confusión de Bad Bunny desata ola de memes en redes sociales

El desliz geográfico del puertorriqueño generó miles de reacciones de los presentes durante el show y el momento, captado en video, rápidamente se volvió viral en redes sociales, desatando una ola de memes entre usuarios e internautas del país.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

En su mayoría, los usuarios se mofaron del cantante por la confusión.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

Algunos hicieron énfasis en que el puertorriqueño se confundió dos veces.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

Otros destacaron la promoción que el gobierno de Perú hizo con temática del concierto de Bad Bunny en el país.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

Los internautas lamentaron la confusión del cantante, sin embargo, decidieron tomarlo con ligereza.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

Por último, otros usuarios destacaron que en la segunda fecha el conejo malo corrigió el error.

Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X
Memes del primer concierto del DTMF World Tour en Lima, Perú. Foto: X

