Ella es Audrey Nuna; integrante de K-Pop Demon Hunters se presentará en la Feria de San Marcos

La Feria Nacional de San Marcos 2026 está a punto de dar inicio y su cartelera oficial de artistas invitados ha causado gran euforia entre el público de Aguascalientes y visitantes de todo el país. Considerada una de las celebraciones más importantes de México, esta edición promete superar las expectativas con una programación musical diversa.

Con artistas como David Guetta, Andrea Bocelli, Goo Goo Dolls, J Balvin, Empire of the Sun y Grupo Frontera, el histórico evento ofrecerá una gran variedad de géneros para todas las edades y gustos. La edición 198 del festejo anual se llevará a cabo del próximo 18 de abril al 10 de mayo, con 23 noches llenas de música, actividades culturales y mucha diversión.

¿Quién es Audrey Nuna?

Nacida en Nueva Jersey en 1999, Audrey Chu, mejor conocida por su nombre artístico Audrey Nuna, es una actriz de voz, cantante y rapera de 26 años reconocida a nivel internacional en el mundo del cine y entretenimiento por su papel en la popular película de Netflix "K-pop Demon Hunters" (Las Guerreras K-pop).

En el filme animado, prestó su voz para el doblaje cantado del personaje Mira, una de las integrantes de HUNTR/X, un grupo femenino ficticio de k-pop compuesto por Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas de la música que en secreto fungen como cazadoras de demonios, en su ardua tarea por proteger al mundo de las amenazas sobrenaturales.

Actualmente, Audrey cuenta con una fiel comunidad de fanáticos en redes sociales, alcanzando los 861 mil seguidores en Instagram y los 314 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde sus canciones más escuchadas son "Damn Right", "Comic Sans" con Jack Harlow y "Mine", uno de sus sencillos más recientes de su álbum "Trench".

Su estilo musical se caracteriza por combinar géneros como el R&B, Hip-Hop y trap experimental con elementos del pop y R&B alternativo, a través de ritmos extravagantes y psicodélicos que cautivan a su audiencia. Además, su estilo va más allá de la música, pues también es todo un icono de la moda, mostrando su esfuerzo por lograr un impacto visual en cada uno de sus conceptos musicales.

Audrey también ha participado en la banda sonora de otros proyectos cinematográficos, como la película de Marvel "Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", estrenada en 2021 y protagonizada por el actor Simu Liu. Para la cinta, la rapera coescribió y grabó la canción "Clocked Out!" con la artista NIKI, además de asistir a la alfombra roja en el estreno.

Asimismo, formó parte del departamento de música de la película de Netflix "Agente Stone", estrenada en 2023 y protagonizada por Gal Gadot. En el filme, contribuyó en la composición de la canción "End of the Road", interpretada por Noga Erez. En 2019, Nuna firmó con Arista Records de Sony y desde entonces ha lanzado numerosos sencillos exitosos, así como dos álbumes de estudio.

¿Cuándo se presentará Audrey en San Marcos?

La cantante surcoreana-estadounidense se presentará en el escenario del Foro de las Estrellas NISSAN el próximo sábado 2 de mayo a las 22:00 horas. El acceso general al show será gratuito, y cerrará la jornada musical del día. No obstante, el recinto contará con zonas preferenciales, cuyos precios varían de los 2 mil a los 4 mil pesos mexicanos, según la experiencia.

En enero de 2026, Audrey asistió a los Golden Globes y a los Critics Choice Awards junto a sus compañeras de reparto EJAE y Rei Ami, celebrando el éxito de la banda sonora de la película, que incluye temas como "Golden", sencillo principal de la cinta que alcanzó el número uno a nivel internacional y fue reconocida como "Mejor Canción Original" en ambas premiaciones.

Audrey prestó su voz para el doblaje cantado de Mira, integrante de la banda femenina HUNTR/X. Foto: Instagram @audreynuna

