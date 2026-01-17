¿Quién era Kianna Underwood?; actriz de Nickelodeon muere tras ser atropellada en calles de EU

El mundo de la televisión infantil vuelve a vestirse de luto, pues, la mañana del 16 de enero de 2026, diversos medios estadounidenses confirmaron el fallecimiento de la exactriz Kianna Underwood, quien perdió la vida tras ser atropellada en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con información del medio TMZ, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 6:50 horas del viernes, cuando una camioneta SUV negra embistió a la exfigura televisiva de 33 años, mientras cruzaba la intersección de la avenida Pitkin y Mother Gaston Boulevard. Luego, fue impactada nuevamente por un segundo vehículo, un sedán de color gris.

Los reportes policiales señalan que Underwood falleció en el lugar de los hechos a causa de un severo traumatismo en la cabeza y el torso, luego de que su cuerpo fuera arrastrado por casi dos cuadras. Hasta el momento, la investigación del caso se mantiene abierta y no se han realizado arrestos, ya que el conductor involucrado se dio a la fuga tras el accidente.

Kianna Underwood fue estrella infantil de Nickelodeon. Foto: IMDb.

¿Quién era Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon?

Nacida el 28 de noviembre de 1992 en Nueva York, Kianna Underwood, era una exestrella infantil de la cadena de televisión americana Nickelodeon. En su niñez y adolescencia participó en diversos programas infantiles, como la popular serie de comedia juvenil "All That" en el año 2005.

En dicho show, Kianna apareció en siete episodios tras la salida de Jamie Lynn Spears de "Zoey 101", junto con otras celebridades reconocidas del medio, como Amanda Bynes, Nick Cannon y Kenan Thompson, coprotagonista del programa "Kenan & Kel". Con 10 temporadas, esta serie marcó a muchas generaciones en la década de los 90 y hasta el 2005.

Este programa se distinguía por presentar sketches cómicos y parodias de la cultura pop, además de contar cada semana con la participación de artistas musicales invitados. Su impacto fue tal que, en 2020, la producción regresó con un reboot, incorporando nuevos personajes y propuestas escénicas, sin perder el humor y la esencia que lo convirtieron en un referente de la televisión juvenil.

La exactriz falleció a los 33 años tras ser atropellada en la ciudad de Nueva York. Foto: Nickelodeon

Kianna también formó parte de otros proyectos infantiles, como la serie animada "Little Bill", creada por Bill Cosby y transmitida por el canal Nick Jr.; en la caricatura la exactriz prestó su voz a Fuchsia Glover, prima del personaje principal, apareciendo en alrededor de 23 episodios entre los años de 1999 y 2004.

Por otro lado, Underwood también participó a los 7 años en "La mujer de 24 horas" de Nancy Savoca en 1999, una cinta de comedia independiente que explora los retos de una mujer que intenta equilibrar su carrera profesional con la maternidad. En el filme, Kianna dio vida a Tanessha Labelle, hija de un compañero de trabajo de la protagonista.

Finalmente, la exactriz también incursionó en el teatro musical, donde formó parte de la primera gira nacional de Hairspray, interpretando a la pequeña Inez y demostrando su capacidad para adaptarse a distintas áreas artísticas. Su muerte causó gran conmoción entre colegas del medio y fanáticos, quienes recordaron su trabajo en series que marcaron su infancia.

mndsm