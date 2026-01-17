¿Cómo identificar el gusano barrenador en mascotas?; conoce qué hacer si lo detectas

La plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) ya no se limita únicamente a animales de producción. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante 2025 se comenzaron a registrar infecciones en mascotas y, recientemente, se notificó sobre los primeros casos de propagación entre animales silvestres.

Según el informe más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 15 de enero de 2026 se registraron 701 casos activos en México, de los cuales 198 corresponden a perros y gatos:

404 bovinos

191 caninos

43 suinos

36 equinos

14 ovinos

7 felinos

5 caprinos

1 aviar

Este aumento de casos activos en mascotas ha puesto la mira en los síntomas y las señales de infección, que podrían ayudar a evitar complicaciones graves y posibles contagios.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el gusano barrenador es una infestación provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Foto: Archivo / El Universal

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador, científicamente conocido como Cochliomyia hominivorax, es un parásito que afecta a mamíferos. Estas mosca ponen sus huevos en heridas abiertas de otros animales, y las larvas se alimentan del tejido vivo del huésped, lo que puede causar infecciones graves e incluso el deceso de las especies afectadas si no se trata a tiempo.

¿Dónde están concentrados los casos de gusano barrenador en mascotas?

Hasta el momento, los casos de gusano barrenador se han concentrado principalmente al sur de México, sin embargo, ya existen registros de infecciones aisladas en otras regiones. Para mascotas, las más recientes cifras de infestaciones activas se desglosan de la siguiente manera:

Chiapas: 86 casos en perros y 4 en gatos

86 casos en perros y 4 en gatos Yucatán: 46 casos en perros y 3 en gatos

46 casos en perros y 3 en gatos Veracruz: 21 casos en perros

21 casos en perros Quintana Roo: 14 casos en perros

14 casos en perros Campeche: 11 casos en perros

11 casos en perros Oaxaca: 10 casos en perros

10 casos en perros Estado de México: 1 caso en perros

1 caso en perros Puebla: 1 caso en perros

1 caso en perros Tabasco: 1 caso en perros

Es importante estar al tanto de las señales que puedan indicar la presencia de gusano barrenador en tu perro o gato. Foto: Canva

¿Cómo identificar el gusano barrenador en perros y gatos?

De acuerdo con el Hospital Veterinario de Especialidades Bruselas, ubicado en la Ciudad de México, estas son las señales que pueden indicar la presencia de gusano barrenador en tu mascota:

Heridas que no cicatrizan o que presentan secreción anormal.

Olor intenso de una herida.

Cambios de comportamiento, como letargo o pérdida de apetito.

Presencia visible de larvas en una lesión cutánea (de la piel).

¿Qué hacer si detectas la presencia de gusano barrenador en tu mascota?

Si has detectado que tu mascota presenta síntomas de gusano barrenador es importante llevarla al veterinario lo antes posible. Un MVZ deberá limpiar las heridas correctamente y realizar evaluaciones correspondientes para identificar si hay alguna infección.

Asimismo, si la mascota afectada convive con otros animales, es imperativo apartarla y revisar al resto para descartar contagios, o en su caso, atender a todas las mascotas infectadas.

