¿Tiene escenas post créditos "28 Years Later: The Bone Temple"?; esto se sabe

Los amantes del thriller y el terror están de suerte, pues el pasado 15 de enero llegó a las carteleras nacionales "28 Years Later: The Bone Temple", también conocida en español como "Exterminio: El templo de los huesos" o "28 años después: El templo de los huesos".

Esta producción, dirigida por Nia DaCosta y escrita por Alex Garland, retoma la historia justo donde terminó "28 Years Later: Evolución", estrenada en 2025; y continúa con la narrativa de la franquicia que comenzó con "28 Days Later" en 2002.

Sin embargo, tras su estreno, diversos fans y seguidores de la franquicia se están preguntando si esta nueva entrega hace honor a la actual tendencia en la industria cinematográfica y cuenta con escenas post créditos que den un guiño o sneak peak especial a la siguiente producción. Para que no te quedes esperando en tu asiento en balde, aquí te lo contamos.

Esta nota NO tiene SPOILERS de "28 Years Later: The Bone Temple".

Esta entrega está protagonizada por Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry.

¿De qué trata "Exterminio: El templo de los huesos"?

En esta continuación a la épica historia, creada por Garland, el Dr. Kelson, interpretado por Ralph Fiennes, se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike, a quien da vida Alfie Williams; con Jimmy Crystal, interpretado por Jack O'Connell; se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar.

En el mundo de El templo de huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser más extraña y aterradora.

¿"Exterminio: El templo de los huesos" tiene escena post créditos?

La respuesta es "NO". La nueva película del universo de "28 Days Later" no cuenta con ninguna escena post créditos.

Esto significa que puedes retirarte tranquilamente de la sala en cuanto termine "Exterminio: El templo de los huesos" sin miedo a perderte de algún adelanto de la franquicia.

