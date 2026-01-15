¿Cuántos episodios faltan para el final de temporada de Fallout 2?; consulta aquí

La aclamada serie de Amazon Prime Video, Fallout, adaptada del videojuego homónimo, estrenó en la plataforma su quinto episodio de la segunda temporada el pasado miércoles 14 de enero.

Esta serie, ambientada en un mundo postapocalíptico 200 años después de una guerra nuclear en la Tierra, se ha convertido en una de las más populares de la plataforma desde su estreno en abril de 2024.

Con la llegada de este quinto episodio a la pantalla chica, los fans y seguidores de Fallout comienzan la cuenta regresiva, esperando con ansias el final de temporada, que promete estar lleno de acción, aventura, drama y suspenso.

Lee también Euphoria 3: ¿cuándo se estrena la nueva temporada?; esto se sabe

"Fallout" ha sido uno de los estrenos más esperados de la temporada. Foto: IMDB.

¿Cuántos episodios faltan para el final de la segunda temporada de Fallout?

Amazon Prime Video estrenó el primer capítulo de Fallout 2 el pasado miércoles 17 de diciembre. Como suele hacerse con diversas series, esta temporada ha llegado a las pantallas de los espectadores por medio de estrenos escalonados, es decir, se ha estrenado un capítulo nuevo cada semana.

El lanzamiento del quinto episodio significa que esta segunda entrega comienza a llegar a su fin, pues la temporada completa consistirá de ocho episodios en total.

Dicho eso, podemos afirmar que faltan dos capítulos para que la segunda temporada de Fallout llegue a su fin. Los episodios 6 y 7 se estrenarán en Amazon los próximos miércoles 21 y 28 de enero, respectivamente, mientras que el capítulo final de la entrega estará disponible a partir del miércoles 4 de febrero.

¡No te pierdas el gran final de Fallout 2 ni de la gran variedad de series y películas que Prime Video ofrece. SUSCRÍBETE Y VE FALLOUT 2 AQUÍ.

También te interesará:

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu