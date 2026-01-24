México entregó a otros 37 capos a Estados Unidos, además de otros dos objetivos prioritarios para el FBI, incluido el canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico, en medio de los esfuerzos del gobierno mexicano para apaciguar a Donald Trump, presidente estadounidense.

Trump ha reiterado que los cárteles del narcotráfico controlan México y que empezará pronto los ataques por tierra.

Primero el martes, el gobierno de México anunció que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales.

Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos. El anuncio ocurrió más de una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dialogara sobre seguridad con su homólogo estadounidense.

Sheinbaum destacó en la semana que "no es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis (...) Es una relación de coordinación (...), pero la decisión se toma con consideraciones soberanas”.

México traslada a EU a 37 reos de "alto impacto" según Omar García Harfuch (20/01/2026). Foto: SSPC

Luego, en medio de versiones ambiguas sobre la captura, Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa, fue arrestado en México y enviado de inmediato a Estados Unidos, en el marco de la visita del jefe del FBI, Kash Patel.

Sobre la detención de quien Estados Unidos equiparó con narcotraficantes como Joaquín "El Chapo" Guzmán o Pablo Escobar, el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, y el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, destacaron que el canadiense se entregó en la sede diplomática.

Sin embargo, Kash Patel informó que la unidad de Rescate de Rehenes del FBI actuó junto con las autoridades mexicanas para llevar a Wedding a la justicia “en una operación de alto riesgo”; Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que agentes de justicia de su país detuvieron al canadiense en territorio mexicano.

Patel también identificó a un segundo fugitivo capturado como Alejandro Rosales Castillo, un ciudadano estadounidense de 27 años acusado de asesinato en el homicidio en 2016 de una mujer de Carolina del Norte. También enfrenta un cargo federal de fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento. Según el FBI, Castillo fue arrestado hace una semana en México.

El agradecimiento estadounidense a México

Sobre la entrega de los 37 capos, un día después de que fueron llevados a Estados Unidos, el gobierno de Trump agradeció a México por su “colaboración”.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”, declaró la fiscal general estadounidense en un comunicado en el que se habla de la entrega como una “expulsión” de los criminales por parte del gobierno mexicano.

Bondi agregó que esta transferencia de presos es “otro logro histórico en la misión de la administración de Trump para destruir a los cárteles” de la droga.

Para Patel, la noticia es “un ejemplo más del trabajo incansable y las alianzas del FBI en Estados Unidos y en México”. El director de la agencia antidrogas (DEA), Terrance Cole, señaló que “la importancia de esta transferencia es innegable” y agradeció “al gobierno de México su apoyo”.

Difunden video de arribo del exatleta olímpico Ryan Wedding al Aeropuerto Internacional de Ontario, California Foto: Captura

Destacó que entre los criminales entregados por México hay “personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras”.

También subrayó el “liderazgo de personas como el presidente Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados”.

Sobre Wedding, Patel agradeció “al gobierno de México, a la presidenta [Claudia] Sheinbaum, el secretario [Omar] García Harfuch, y los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener anoche en la Ciudad de México a Ryan Wedding”.

Mencionó que “tuve el privilegio de estar allí en un viaje previamente planeado y fue una gran operación que se concretó con éxito interinstitucional”.

Agregó que fue “un esfuerzo interinstitucional, liderado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México, y estamos muy agradecidos por esa asociación”.

