Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado del "trabajo decidido" de autoridades de México y estadounidenses.

"Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos", declaró.

Mencionó el embajador que la detención del exatleta olímpico, relacionado con el cártel Jalisco, "marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas".

Además, dijo, da testimonio de la colaboración entre el presidente Donald Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

"El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia", expresó en una declaración.

Reiteró que México y Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global, además que su país ha mantenido un diálogo y cooperación "cercanos y constructivos" con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

