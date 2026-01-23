Más Información

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega

Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la entrega voluntaria de fue resultado del "trabajo decidido" de autoridades de México y estadounidenses.

"Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos", declaró.

Mencionó el embajador que la detención del exatleta olímpico, relacionado con el cártel Jalisco, "marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas".

Además, dijo, da testimonio de la colaboración entre el presidente Donald Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

"El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia", expresó en una declaración.

Reiteró que México y Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global, además que su país ha mantenido un diálogo y cooperación "cercanos y constructivos" con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

