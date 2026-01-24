Ryan Wedding pasó de ser un atleta olímpico a ser uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, equiparado con Joaquín El Chapo Guzmán de México o Pablo Escobar de Colombia.

Desde temprana edad comenzó su trayectoria en el snow- board y ganó distintos premios locales. Hasta que en 2002, Wedding compitió por Canadá en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (Utah).

Tras su participación en la disciplina eslalon gigante paralelo, terminó en el lugar número 24 y posteriormente se retiró.

Medios estadounidenses reportan que años después comenzó a cultivar marihuana y las autoridades lo capturaron en 2008, cuando recibió cuatro años de prisión. Al salir, comenzó a liderar una organización criminal y huyó a México, donde ayer fue detenido.

En marzo de 2025 entró a la lista de 10 criminales fugitivos más buscados y el 19 de noviembre, el FBI aumentó la recompensa de 10 a 15 millones de dólares y ofreció gratificaciones adicionales a quien brindara información de su localización, luego de que Wedding fuera acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal en enero del mismo año.

En una conferencia, funcionarios de Estados Unidos y Canadá describieron a Wedding —también conocido como James Conrad King, Jesse King, Gigante, Public Enemy, Boss, Buddy, Grande, El Jefe y El Toro—, como un narcotraficante comparable a capos como El Chapo Guzmán y Pablo Escobar.

La fiscal Pam Bondi afirmó que la operación de Wedding generaba más de mil millones de dólares anuales en ingresos por tráfico de drogas ilegales. Autoridades también aseguraron que está involucrado y es protegido por el Cártel de Sinaloa.

Autoridades buscaban a Wedding por presuntamente dirigir una red transnacional de tráfico de drogas que enviaba cientos de kilos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y Estados Unidos.