Luego que en redes sociales circuló un video en el que dos personas cargan un "bulto", vecinos de Chimalhuacán sostienen que se trata de un cuerpo, por lo que la Fiscalía General del Estado de México informó a EL UNIVERSAL que se inició una investigación.

La Fiscalía de Edomex afirmó que primero se tiene que verificar que el video sea reciente, sea en Chimalhuacán y se haya cometido un delito. "Hasta ahora no hay una denuncia", explicaron las autoridades.

Además, la FGJEM aseguró que en cuanto haya información al respecto se dará a conocer.

Captan en video a dos personas, presuntamente, cargando un cuerpo en Edomex

En grupos del municipio de Chimalhuacán circula un video, fechado en la madrugada del 22 de enero de 2026, el metraje que parece de la cámara de seguridad de una casa, presuntamente fue grabado en la calle Nanacatl, en el Barrio de Vidrieros.

En el clip de sólo dos minutos se ve a dos personas cargando "un bulto" pesado, envuelto en una especie de lona blanca, en algún momento, se ve que una de las personas se regresa por "algo" que los internautas han asegurado se trata del tenis de la víctima.

Una de las personas sigue caminando sobre la calle con el bulto en la espalda, hasta que no aguanta y lo deja caer sobre la calle que permanece completamente vacía.

¡Ayúdame!, se oye decir al hombre que llevaba "el bulto" y la segunda persona lo auxilia para poder seguir cargándolo.

Vecinos pidieron las autoridades investigar si se trata de un hecho delictivo o simplemente dos personas trabajadoras cargando algo pesado a las dos de la mañana.

‼️La @FiscaliaEdomex investiga estas imágenes donde supuestamente dos individuos llevan un posible cadáver envuelto



La madrugada del jueves

En Barrio Vidrieros municipio de #Chimalhuacán #Edomex



Donde quedó el cuerpo ?

Imágenes en redes pic.twitter.com/190IRKpzhL — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) January 23, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc