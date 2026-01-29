Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Teherán. responderá "de inmediato" en caso de un ataque de Estados Unidos, declaró este jueves el portavoz del ejército y advirtió que las bases militares estadounidenses en la región o un portaviones movilizado podrían ser sus objetivos.

"Se dará una respuesta contundente de forma inmediata", declaró a la televisión estatal el portavoz del ejército, general Mohamad Akraminia. Añadió que los portaaviones estadounidenses tienen graves vulnerabilidades, tras el despliegue en los últimos días del "USS Abraham Lincoln" en Medio Oriente.

El general añadió que hay "muchas" bases estadounidenses que se encuentran "dentro del alcance" de misiles iraníes.

Por su parte, el vicepresidente iraní Mohamad Reza Aref advirtió que el país debe "estar preparado para un estado de guerra".

"Hoy debemos estar preparados para un estado de guerra. Nuestra estrategia es que nunca empezamos una guerra, pero si se nos impone, nos defenderemos", afirmó, citado por la agencia de prensa Irna.

El jefe de las fuerzar armadas, Amir Hatami, prometió una "respuesta aplastante" y anunció que ha equipado a los regimientos de combate con mil drones.

Irán ha amenazado, asimismo, con bloquear el estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que "la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz". "Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática", añade.

Las tensiones están al máximo desde que comenzaron las protestas contra el régimen, y éste respondió con una dura represión. El presidente estadounidense, , exige a Irán cesar la represión.

Más temprano, los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la (UE) acordaron designar como "organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución, brazo armado de la República Islámica. Les acusa de orquestar la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de enero.

"Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos trabaja para su propia perdición", afirmó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, aunque estimó, eso sí, que Medio Oriente no necesita una "nueva guerra".

desa/mcc

