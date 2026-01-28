Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Sheinbaum anuncia inauguración del Tren El Insurgente de Santa Fe a Observatorio; abre totalmente obra que inició con Peña Nieto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Periodista Enrique Pastor Cruz busca debatir con Layda Sansores censura en Campeche; pide espacio en "Martes del Jaguar"

Reyes Heroles critica sobrerrepresentación de Morena; "no todo está perdido, nos queda la academia y la prensa", dice

“Terrible, que una sola visión defina la vida del país”: Kenia López Rabadán

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela; "el tiempo se acaba... Lleguen a un trato", dice

Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; dice que ofrecerá nuevos cargos a algunos empleados

Nueva York. aseguró este miércoles que está “dispuesta al diálogo” con EU, pero advirtió de que si se ve acorralado “se defenderá y responderá como nunca antes”, según un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la .

“Irán está dispuesta a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralada, ¡se defenderá y responderá como nunca antes!”, indica el comunicado después de que el presidente de Estados Unidos, , afirmara que ha enviado una flota de barcos a ese país que está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en .

El comunicado agrega que “la última vez que se embarcó imprudentemente en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de 7 billones de dólares y perdió más de siete mil vidas estadounidenses”.

Iraníes prenden fuego a banderas estadounidenses, durante una protesta en Teherán por la decisión de Trump. Foto: ATTA KENARE. AFP
Iraníes prenden fuego a banderas estadounidenses, durante una protesta en Teherán por la decisión de Trump. Foto: ATTA KENARE. AFP

Trump aseguró este miércoles en una publicación en la red social Truth Social que su flota está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, y agregó que espera que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya “”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que inició contra Irán en junio de 2025.

El mensaje del republicano llega después de que llegara a una flota de la Armada estadounidense que Trump había ordenado dirigirse hacia Irán tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025.

Las protestas, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país.

Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Así, el “enorme” contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de y su esposa, , a principios de enero, aseguró Trump en Truth Social.

