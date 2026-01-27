Más Información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

India y Unión Europea firman tratado de libre comercio tras casi 20 años de negociación; es llamado “la madre de todos los acuerdos”

Teherán.- El rial iraní registró este martes un nuevo mínimo histórico frente al dólar, después de que la depreciación de la moneda detonara hace casi un mes las protestas más violentas desatadas en desde la fundación de la República Islámica.

La moneda llegó a cotizarse a 1.520.000 riales por dólar en su valor histórico más bajo en el mercado libre, informaron casas de cambio a EFE. El cambio oficial del banco central se situó este martes en 1.061.595 riales por dólar.

La caída del rial hasta los 1.440.000 por dólar llevó a comerciantes de Teherán a comenzar el 28 de diciembre protestas que pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su momento álgido los días 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión que según grupos de derechos humanos ubicados fuera de Irán ha causado alrededor de 6 mil muertos, una cifra que las autoridades sitúan en 3 mil 117.

La inflación, otro de los motivos de las protestas, aumentó un 44.6% en general y un 89,9 % interanual en el caso de los alimentos, informó ayer el Centro de Estadísticas de Irán.

Crece tensión en Irán ante llegada de portaaviones de EU

Mientras las condiciones económicas continúan deteriorándose, en este país de 90 millones de habitantes aumentan las tensiones con la llegada ayer a Medio Oriente del grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln.

El despliegue fue ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

Anoche, la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que la llegada a la región de la flota estadounidense incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3 mil 117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos informan de 6 mil 126 fallecidos.

