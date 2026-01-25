Más Información

Dictan prisión preventiva a "El Botox", líder "Los Blancos de Troya"; es vinculado a proceso por delincuencia organizada

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

Teherán. instaló un mural este domingo en el que ilustra la de un portaaviones estadounidense por sus ataques, en medio de la escalada de tensiones con y el envío de una flota norteamericana a aguas cercanas al país persa.

En la Plaza de Enghelab (Revolución), en el centro de la capital iraní, se instaló el mural con la imagen del portaaviones estadounidense pintado con los colores de la de ese país y atacado por Irán.

“Quien siembra viento, cosecha tempestades” es el lema escrito sobre la obra, que coincide con la movilización militar de EU hacia aguas cercanas a Irán.

El presidente estadounidense, , ha advertido en varias ocasiones a , fijando dos líneas rojas para el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes y la ejecución masiva de detenidos, durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre y fueron sofocadas hace dos semanas tras una dura represión que ha causado, según las autoridades iraníes, más de mil 100 muertos.

Medios estadounidenses han informado de que el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados llegarán a en los próximos días.

“Tenemos una gran flota en esa dirección, por si acaso”, declaró el viernes Trump a los periodistas a bordo del , de regreso a Estados Unidos tras hablar con líderes mundiales en Davos, Suiza.

Ayer, el comandante de la de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Mousavi, afirmó que su país responderá a las amenazas del presidente estadounidense “sobre el terreno”.

“Trump habla mucho, pero debe estar seguro de que recibirá su respuesta en el campo”, dijo Mousavi.

Asimismo, el exgeneral de la Guardia Revolucionaria y ahora miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Esmail Kowsari, reiteró que si EU ataca al país, la respuesta de Teherán será letal.

“Las bases estadounidenses en la región serán uno de los principales objetivos”, amenazó.

