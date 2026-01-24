Washington.— Una lluvia helada caía el viernes en partes de Texas mientras una enorme tormenta invernal de varios días comenzaba un recorrido que amenazaba con traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, además de extensos apagones a aproximadamente la mitad de la población de EU. Al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

Al menos 17 estados han declarado el estado de emergencia ante la proximidad de la tormenta: Alabama, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia. Washington DC, también ha declarado el estado de emergencia. Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas, avanza por el sur y el medio oeste del país y se prevé que alcance la costa este entre hoy y mañana.

Los meteorólogos advirtieron que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían ser comparables a los de un huracán, añadieron que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de “catastróficas” capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

El aire ártico proveniente de Canadá obligó a las escuelas del Medio Oeste a cancelar las clases el viernes. Con vientos helados pronosticados de hasta -40 grados Fahrenheit.

Para este sábado se cancelaron 2 mil 700 vuelos, lo que lo convierte ya en el peor día de cancelaciones de vuelos en Estados Unidos en el último año.

“Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los ‘insurrectos ambientales’ explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

Fuertes vientos levantan nieve en Lowville, Nueva York. Foto: Cara Anna / AP

Sheinbaum anuncia plan de contingencia

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia de prensa que, ante el anuncio del frente invernal, la CFE ha venido tomando medidas de contingencia, al recordar el impacto que tuvo una tormenta invernal en Texas en 2021.

La Comisión Federal de Electricidad informó que tiene la capacidad disponible y suficiente para mantener el suministro de energía eléctrica en el país. Indicó que cuenta con poco más de 28 mil MW de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias. Además, dispone de dos terminales de regasificación de GNL con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país, refirió la CFE. Además, creó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, que se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, restablecer el servicio.