Una peligrosa tormenta invernal amenaza este viernes a cerca de la mitad de Estados Unidos con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados previstas durante el fin de semana, por lo que al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia. Además de que se han reportado supermercados vacíos y vuelos cancelados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana.

Una lluvia helada caía el viernes en partes de Texas mientras una enorme tormenta invernal de varios días comenzaba un recorrido que amenazaba con traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, además de extensos apagones a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos.

Los meteorólogos advirtieron que los daños catastróficos, especialmente en zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán. Las escuelas de Chicago y otras ciudades del Medio Oeste suspendieron las clases el viernes, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos de fin de semana, las iglesias trasladaron los servicios dominicales a internet y el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee, decidió celebrar su función de radio del sábado por la noche sin público. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo vigilancia o advertencia por hielo y nieve, y más de 210 millones estaban bajo avisos o advertencias por frío. En muchos lugares, estas advertencias se solaparon. Las compañías eléctricas se prepararon para cortes de electricidad, ya que los árboles y cables eléctricos cubiertos de hielo pueden seguir cayendo mucho después de que pase una tormenta.

El hielo podría derribar líneas eléctricas y las tuberías podrían congelarse

Una vez que dejen de acumularse hielo y nieve, el aire frío del norte se dirigirá hacia el sur y el este. El descongelamiento se llevará cierto tiempo, una perspectiva especialmente peligrosa, porque el hielo puede agregar cientos de kilos a las líneas eléctricas y las ramas, y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente si hay viento.

¡Compras de pánico! 🥶❄️ Así lucen las largas filas en Glen Allen, Virginia, ante la llegada de una tormenta invernal que podría traer heladas severas este fin de semana ⚠️ pic.twitter.com/KWzCIidDbT — El Universal (@El_Universal_Mx) January 24, 2026

