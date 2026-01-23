El exatleta olímpico Ryan Wedding, un presunto capo de la droga que ha sido acusado de orquestar múltiples asesinatos fue arrestado en México y llevado a Estados Unidos, anunciaron el viernes funcionarios del Departamento de Justicia.

Ron Johnson, embajador de EU en México, dijo que "la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación".

Wedding, ciudadano canadiense de 44 años, fue detenido en la Ciudad de México el jueves por la noche, según informó el director del FBI, Kash Patel, en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en el sur de California, al este de Los Ángeles. Durante la conferencia, Patel señaló un avión que se encontraba detrás de él y les dijo a los periodistas que habían bajado a Wedding.

En un video proporcionado por el FBI a CBS News, se ve a Wedding esposado, con vaqueros, zapatillas deportivas, sudadera, chaleco y gorra de béisbol, bajando por una escalera del avión, flanqueado por agentes del FBI. Otro video muestra a Wedding y a las autoridades alejándose del avión.

"Solo para que vean lo malo que es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el narcotraficante más grande de la era moderna", dijo Patel. "Es un ' El Chapo ' moderno, un Pablo Escobar moderno, y pensó que podía evadir la justicia".

Patel declaró a la prensa que se encontraba en México en un viaje previamente planeado. Aseguró que el gobierno mexicano colaboró ​​con Estados Unidos para detener a Wedding.

"Esta fue una gran operación que se logró gracias al éxito interinstitucional", dijo Patel.

Patel afirmó que no proporcionaría más detalles sobre el arresto de Wedding "para salvaguardar la integridad de la investigación en curso". Se negó a comentar sobre la recompensa de 15 millones de dólares que Estados Unidos ofrecía por Wedding.

Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles, dijo que se esperaba que Wedding compareciera por primera vez ante el tribunal federal el lunes por la mañana. Davis añadió que los investigadores trabajaron durante más de un año para arrestarlo.

