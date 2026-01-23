Más Información

VIDEO: Narco Ryan Wedding llega esposado y con fuerte dispositivo de seguridad a EU; es acusado de múltiples asesinatos

Unidad élite del FBI actuó con autoridades mexicanas para llevar a Ryan Wedding a la justicia; es la misma que capturó a Maduro, reportan

Jefe del FBI agradece a México por captura de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa; "fue una gran operación", destaca

Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos

“El Botox” había sido detenido en 2018 en Morelos; salió de prisión al año y medio

Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya fueron imputadas por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia: familia de Berenice Giles; empresa lo niega

Chihuahua suspende clases presenciales ante tercera tormenta invernal; habilitan refugios y alertan por nevadas y lluvias

Tras 15 años, INE renueva equipos de seguridad en 40 inmuebles; omite informar costo de compra

Sin PT y el Verde no hay posibilidad de reforma electoral, dice Monreal; espera acuerdos con Morena

Alertan por posibles fallas en frenos de autos Acura y Pilot; Profeco y Honda llama a revisión más de 2 mil unidades

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

EU impone sanciones a "flota fantasma" de Irán por represión de protestas; señala a 9 buques y empresas gestoras

El exatleta olímpico , un presunto capo de la droga que ha sido acusado de orquestar múltiples asesinatos fue arrestado en México y llevado a , anunciaron el viernes funcionarios del Departamento de Justicia.

Ron Johnson, embajador de EU en México, dijo que "la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación".

Wedding, ciudadano canadiense de 44 años, fue detenido en la el jueves por la noche, según informó el director del , Kash Patel, en una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en el sur de California, al este de Los Ángeles. Durante la conferencia, Patel señaló un avión que se encontraba detrás de él y les dijo a los periodistas que habían bajado a Wedding.

En un video proporcionado por el FBI a CBS News, se ve a Wedding esposado, con vaqueros, zapatillas deportivas, sudadera, chaleco y gorra de béisbol, bajando por una escalera del avión, flanqueado por agentes del FBI. Otro video muestra a Wedding y a las autoridades alejándose del avión.

"Solo para que vean lo malo que es Ryan Wedding, pasó de ser un snowboarder olímpico a ser el narcotraficante más grande de la era moderna", dijo Patel. "Es un ' El Chapo ' moderno, un Pablo Escobar moderno, y pensó que podía evadir la justicia".

Patel declaró a la prensa que se encontraba en en un viaje previamente planeado. Aseguró que el gobierno mexicano colaboró ​​con Estados Unidos para detener a Wedding.

"Esta fue una gran operación que se logró gracias al éxito interinstitucional", dijo Patel.

Patel afirmó que no proporcionaría más detalles sobre el arresto de Wedding "para salvaguardar la integridad de la investigación en curso". Se negó a comentar sobre la recompensa de 15 millones de dólares que Estados Unidos ofrecía por Wedding.

Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles, dijo que se esperaba que Wedding compareciera por primera vez ante el tribunal federal el lunes por la mañana. Davis añadió que los investigadores trabajaron durante más de un año para arrestarlo.

